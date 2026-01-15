أمم إفريقيا - بونو: التأهل للنهائي هدية لجماهير المغرب.. ونركز على مواجهة السنغال

أعرب ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب عن سعادته بأداء لاعبي الفريق أمام نيجيريا في نصف النهائي رغم صلابتهم.

ياسين بونو النادي : الهلال المغرب

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال ياسين بونو في تصريحات صحفية: "بدأنا المباراة بشكل جيد أمام نيجيريا وكنا متحكمين في الأداء لمدة 65 دقيقة، ثم حدث تراجع توعا ما بسبب القوة البدنية للمنافس".

وتابع "لاعبو نيجيريا لعبوا بصلابة كبيرة، لكن أسود أطلس كانوا في الموعد وواجهناهم بقوة".

وأضاف بونو "أشكر الجماهير التي ساندتنا وهذا التأهل بمثابة هدية لهم، وتركيزنا الآن على النهائي أمام السنغال من أجل حصد اللقب".

واختتم بونو تصريحاته "الفريق كان بحاجة لي في مواجهة نيجيريا، والحمد لله تيسرت الأمور وهذه هي كرة القدم في بعض الأحيان تسير كما نريد وأحيان أخرى لا يحدث ذلك، الشيء الأهم تواجدنا في النهائي الذي نحلم به".

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.