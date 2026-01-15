أمم إفريقيا - الركراكي: عانينا أمام نيجيريا لكن حققنا هدفنا.. والانتقادات تحفزني

اعترف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بمعاناة الفريق أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في تصريحات صحفية: "عانينا أمام منتخب نيجيريا القوي، لكن اللاعبون كانوا رجالا، وتحقق هدفنا بالتأهل للنهائي حتى وإن كان بركلات الحظ".

وشدد "الجمهور المغربي يستحق هذا التأهل التاريخي، كانوا في الموعد ودعمونا حتى النهاية، وسنحاول استرجاع طاقتنا والتركيز على مواجهة السنغال".

أما عن تعرضه للانتقادات أجاب "لا أحمل أي ضغينة ولا أرغب في الانتقام، بل على العكس هذا الأمر يحفزني وكل ما يهمني تحقيق الفوز".

وتابع "لا أنتظر أن يقولوا عني مدرب جيد أو غير جيد، والبعض يعتبر ذلك غرورا لكن هذه مبادئي التي تربيت عليها".

وأوضح الركراكي "حتى لو كنا خرجنا من الدور الأول، لم يكن يستطيع أي شخص من محو ما حققته قبل ذلك، واليوم لن أقول إنني الأفضل، الأهم هو تواجد المغرب في نهائي أمم إفريقيا".

وأضاف "ربما الضغط الذي تعرضت له طوال الفترة الماضية هو ما جعلني في كامل تركيزي وتغيير المنتخب للأفضل".

واختتم الركراكي تصريحاته "نهدي التأهل إلى النهائي للملك محمد السادس بعد الروح التي منحها لنا وساندنا من قبل بداية البطولة وأرسل لنا رسالة مؤثرة قبل مواجهة مالي منحتنا حافزا كبيرا".

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

ويلتقي منتخب المغرب مستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 مع السنغال في النهائي.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.