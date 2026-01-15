مواعيد مباريات الخميس 15 يناير 2026.. أربع مواجهات في كأس عاصمة مصر

تنطلق منافسات الجولة الختامية من مباريات دور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس عاصمة مصر

يلعب الأهلي أمام طلائع الجيش على استاد السلام في تمام الخامسة مساء.

بينما يواجه بيراميدز فريق بتروجت في نفس التوقيت.

ويستضيف استاد برج العرب مواجهة المصري أمام الزمالك في تمام الثامنة مساء.

وبنفس التوقيت يلعب سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب.

وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

كأس ملك إسبانيا

يحل برشلونة ضيفا على راسينج سانتاندير ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على كومو في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباريات عبر أبوظبي الرياضية المشفرة ومنصة شاشا.