مواعيد مباريات الخميس 15 يناير 2026.. أربع مواجهات في كأس عاصمة مصر
الخميس، 15 يناير 2026 - 10:07
كتب : FilGoal
تنطلق منافسات الجولة الختامية من مباريات دور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس عاصمة مصر
يلعب الأهلي أمام طلائع الجيش على استاد السلام في تمام الخامسة مساء.
بينما يواجه بيراميدز فريق بتروجت في نفس التوقيت.
ويستضيف استاد برج العرب مواجهة المصري أمام الزمالك في تمام الثامنة مساء.
وبنفس التوقيت يلعب سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب.
وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.
كأس ملك إسبانيا
يحل برشلونة ضيفا على راسينج سانتاندير ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.
وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2.
الدوري الإيطالي
يحل ميلان ضيفا على كومو في العاشرة إلا ربع مساء.
وتذاع المباريات عبر أبوظبي الرياضية المشفرة ومنصة شاشا.
نرشح لكم
مباشر كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. حمزة كاد أن يسجل مصدر من الزمالك لـ في الجول: قضية إيقاف القيد التاسعة تتعلق بقيمة انتقال صلاح مصدق تشكيل الأهلي - بن رمضان وحمزة وجراديشار أساسيون ضد طلائع الجيش في كأس العاصمة تقرير: جراديشار يقترب من الدوري البولندي التاسعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات قائمة الأهلي - بن رمضان وعبد القادر ضمن 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: جون إدوارد لن يحصل على نسبة من بيع ناصر ماهر لـ بيراميدز وزير الرياضة يزور حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية
أخر الأخبار
قطبا جدة يتنافسان على حارس النصر 30 دقيقة | ميركاتو