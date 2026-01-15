مواعيد مباريات الخميس 15 يناير 2026.. أربع مواجهات في كأس عاصمة مصر

الخميس، 15 يناير 2026 - 10:07

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك - المصري

تنطلق منافسات الجولة الختامية من مباريات دور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - بن رمضان وعبد القادر ضمن 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر – الزمالك يخسر من زد ويعقد حظوظه في التأهل كأس عاصمة مصر - المصري يتأهل لربع النهائي بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية

كأس عاصمة مصر

يلعب الأهلي أمام طلائع الجيش على استاد السلام في تمام الخامسة مساء.

بينما يواجه بيراميدز فريق بتروجت في نفس التوقيت.

ويستضيف استاد برج العرب مواجهة المصري أمام الزمالك في تمام الثامنة مساء.

وبنفس التوقيت يلعب سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب.

وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

كأس ملك إسبانيا

يحل برشلونة ضيفا على راسينج سانتاندير ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على كومو في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباريات عبر أبوظبي الرياضية المشفرة ومنصة شاشا.

كأس عاصمة مصر الأهلي الزمالك المصري
نرشح لكم
مباشر كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. حمزة كاد أن يسجل مصدر من الزمالك لـ في الجول: قضية إيقاف القيد التاسعة تتعلق بقيمة انتقال صلاح مصدق تشكيل الأهلي - بن رمضان وحمزة وجراديشار أساسيون ضد طلائع الجيش في كأس العاصمة تقرير: جراديشار يقترب من الدوري البولندي التاسعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات قائمة الأهلي - بن رمضان وعبد القادر ضمن 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: جون إدوارد لن يحصل على نسبة من بيع ناصر ماهر لـ بيراميدز وزير الرياضة يزور حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية
أخر الأخبار
روبرتسون يكشف آخر تطورات تجديد تعاقده مع ليفربول 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. حمزة كاد أن يسجل 24 دقيقة | الكرة المصرية
قطبا جدة يتنافسان على حارس النصر 30 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: قضية إيقاف القيد التاسعة تتعلق بقيمة انتقال صلاح مصدق 55 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف حارس النصر وتغريمه بعد اشتباكه مع روبن نيفيز ساعة | سعودي في الجول
كرة نسائية - رفقة البطل التاريخي.. مجموعة متوازنة لمصر في أمم إفريقيا للسيدات ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - العيناوي: نستعد لمواجهة السنغال بأفضل طريقة ممكنة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر تاريخ البطولة ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521297/مواعيد-مباريات-الخميس-15-يناير-2026-أربع-مواجهات-في-كأس-عاصمة-مصر