أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه

عبّر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن غضبه من الأداء التحكيمي بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 1-0 في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للقاء نيجيريا في مباراة المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "أقمنا في فندق غير جيد لأقصى درجة في مدينة طنجة وسنسافر غدا للدار البيضاء لخوض مباراة المركز الثالث، فيما خاض منتخب السنغال كل مبارياته في نفس المدينة وحصل على يوم راحة أكثر منا".

وأضاف "كيف يدير حكم مباراتين لنا في نفس البطولة، نفس الحكم أشهر لنا 4 بطاقات صفراء ضد بنين و2 ضد السنغال".

وأردف "كان على الحكم طرد كوليبالي في لقطة مرموش، ولم يحتسب ركلة حرة مباشرة لنا أمام منطقة الجزاء، واحتسب 5 دقائق وقت بدلا من الضائع رغم أنه احتسب 14 دقيقة من قبل عندما كنا متقدمين في النتيجة".

وأتم "الحاج ضيوف نزل ممر غرفة الملابس وهاجم اللاعبين والجهاز الفني لمصر ثم أرض الملعب بدون أي صفة، منظمو البطولة تركوه يفعل ما يشاء رغم أنني أبلغتهم بأن الأمر غير قانوني ومخالف ولم يحدث أي فعل منهم".

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

يلعب منتخب مصر أمام نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباراة يوم السبت 17 يناير الجاري.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على اللقاء علي محمد علي.