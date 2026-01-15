أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه

الخميس، 15 يناير 2026 - 01:17

كتب : محمد جمال

إبراهيم حسن

عبّر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن غضبه من الأداء التحكيمي بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 1-0 في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للقاء نيجيريا في مباراة المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "أقمنا في فندق غير جيد لأقصى درجة في مدينة طنجة وسنسافر غدا للدار البيضاء لخوض مباراة المركز الثالث، فيما خاض منتخب السنغال كل مبارياته في نفس المدينة وحصل على يوم راحة أكثر منا".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس قفاز بونو الذهبي أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال

وأضاف "كيف يدير حكم مباراتين لنا في نفس البطولة، نفس الحكم أشهر لنا 4 بطاقات صفراء ضد بنين و2 ضد السنغال".

وأردف "كان على الحكم طرد كوليبالي في لقطة مرموش، ولم يحتسب ركلة حرة مباشرة لنا أمام منطقة الجزاء، واحتسب 5 دقائق وقت بدلا من الضائع رغم أنه احتسب 14 دقيقة من قبل عندما كنا متقدمين في النتيجة".

وأتم "الحاج ضيوف نزل ممر غرفة الملابس وهاجم اللاعبين والجهاز الفني لمصر ثم أرض الملعب بدون أي صفة، منظمو البطولة تركوه يفعل ما يشاء رغم أنني أبلغتهم بأن الأمر غير قانوني ومخالف ولم يحدث أي فعل منهم".

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

يلعب منتخب مصر أمام نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباراة يوم السبت 17 يناير الجاري.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على اللقاء علي محمد علي.

إبراهيم حسن منتخب مصر أمم إفريقيا السنغال
نرشح لكم
أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث قفاز بونو الذهبي أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ
أخر الأخبار
التاسعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث 2 ساعة | أمم إفريقيا
قفاز بونو الذهبي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة - أرسنال يرسخ العقدة أمام تشيلسي ويقترب من التأهل للنهائي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521295/أمم-إفريقيا-إبراهيم-حسن-كيف-يدير-حكم-مباراتين-لنا-بنفس-البطولة-وهذا-ما-حذرت-المنظمين-منه