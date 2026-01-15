أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال

الخميس، 15 يناير 2026 - 00:58

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

يلتقي منتخب المغرب مستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 مع السنغال في النهائي.

وتأهل منتخب المغرب للنهائي بعد الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار

موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق عليها جواد بدة.

كأس الأمم الإفريقية المغرب السنغال
نرشح لكم
أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث قفاز بونو الذهبي أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ
أخر الأخبار
التاسعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث 2 ساعة | أمم إفريقيا
قفاز بونو الذهبي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة - أرسنال يرسخ العقدة أمام تشيلسي ويقترب من التأهل للنهائي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521294/أمم-إفريقيا-موعد-النهائي-بين-المغرب-والسنغال