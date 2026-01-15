أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال
الخميس، 15 يناير 2026 - 00:58
كتب : FilGoal
يلتقي منتخب المغرب مستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 مع السنغال في النهائي.
وتأهل منتخب المغرب للنهائي بعد الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.
موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال
وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.
ويعلق عليها جواد بدة.
