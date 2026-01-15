أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث

حسم منتخبا السنغال والمغرب مقعدهما في نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون مقابل.

وسجل ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بينما خسر منتخب نيجيريا أمام المغرب بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأول مرة منذ نسخة 1984 ويعود الفراعنة لنفس المباراة بعد غياب 42 عاما.

ويستمر لقب أمم إفريقيا بعيدا عن خزائن المنتخب للنسخة الثامنة على التوالي.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

يلعب منتخب مصر أمام نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباراة يوم السبت 17 يناير الجاري.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على اللقاء علي محمد علي.