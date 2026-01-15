أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث

الخميس، 15 يناير 2026 - 00:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

حسم منتخبا السنغال والمغرب مقعدهما في نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون مقابل.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم أمم إفريقيا - ماني: حرمنا مصر من الفرص والاستحواذ.. واستخدمت حسي التهديفي للتسجيل

وسجل ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بينما خسر منتخب نيجيريا أمام المغرب بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأول مرة منذ نسخة 1984 ويعود الفراعنة لنفس المباراة بعد غياب 42 عاما.

ويستمر لقب أمم إفريقيا بعيدا عن خزائن المنتخب للنسخة الثامنة على التوالي.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

يلعب منتخب مصر أمام نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباراة يوم السبت 17 يناير الجاري.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على اللقاء علي محمد علي.

أمم إفريقيا مصر نيجيريا المركز الثالث
نرشح لكم
أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال قفاز بونو الذهبي أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ
أخر الأخبار
التاسعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث 2 ساعة | أمم إفريقيا
قفاز بونو الذهبي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة - أرسنال يرسخ العقدة أمام تشيلسي ويقترب من التأهل للنهائي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521293/أمم-إفريقيا-موعد-مباراة-مصر-ضد-نيجيريا-لتحديد-المركز-الثالث