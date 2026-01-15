قفاز بونو الذهبي

الخميس، 15 يناير 2026 - 00:55

كتب : إسلام أحمد

تقرير

قادت قفازات ياسين بونو منتخب المغرب للتأهل لنهائي أمم إفريقيا 2025 على حساب نيجيريا بالفوز بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبدأ اللقاء على استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويعود بونو للتألق وقيادة المغرب للمجد، في 2022 بثمن نهائي كأس العالم تصدى لركلات الترجيح ضد إسبانيا وقاد أسود الأطلس للتأهل لربع النهائي لأول مرة في تاريخه لأول مرة ومنها تحققت المعجزة بالوصول للمربع الذهبي كأول منتخب عربي وإفريقي يتأهل.

واليوم أعاد بونو المغرب لنهائي إفريقيا بفضل تصديه لركلتين من 4 ضد نيجيريا من أجل تحقيق مجد غائب منذ 1988.

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب لنهائيات أمم إفريقيا منذ 2004، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد 1988.

وخسر منتخب نيجيريا في المربع الذهبي للمرة التاسعة كأكثر منتخب يخسر في تلك المرحلة.

التشكيل

لم يُجر وليد الركراكي أي تغيير في تشكيل المغرب.

Image

فيما بدأ رافائيل أونديكا لتعويض غياب ويلفريد نديدي بسبب الإصابة.

Image

وصف المباراة

حاول براهيم دياز في الدقيقة 9 التسجيل لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 15 رد أديمولا لوكمان بتسديدة أرضية أبعدها ياسين بونو بنجاح بعيدا عن مرماه.

استعاد منتخب المغرب سيطرته ومحاولاته على الكرة، وفي الدقيقة 29 مرت رأسية دياز بجوار القائم دون خطورة.

وتحصل كالفين باسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 33 سيغيب على إثرها عن المباراة المقبلة.

وفي الدقيقة 34 سدد أشرف حكيمي ركلة حرة مباشرة مرت أعلى العارضة بقليل.

منتخب المغرب استحوذ على الكرة وكان الأكثر تهديدا لنيجيريا لكن الشوط الأول انتهى سلبيا.

في الشوط الثاني ومن مرتدة في الدقيقة 52 انفرد الزلزولي وسدد كرة أبعدها نوابالي ببراعة.

وانحسر اللعب بين الفريقين في منتصف الملعب دون أي خطورة محققة على مرمى نوابالي وبونو.

وفي الدقيقة 83 منع نوابالي فرصة جديدة لزلزولي، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول منع القائم رأسية نايف أكرد في الدقيقة 93.

وفي الدقيقة 119 من الشوط الإضافي الثاني تصدى نوابالي لتسديدة أرضية قوية من إلياس بن صغير في منتصف المرمى لينتهي الوقت الإضافي أيضا بالتعادل السلبي.

ركلات الترجيح

سجل نائل العيناوي ركلته الأولى ورد عليه بول أونوتشو بالتسجيل.

وأهدر حمزة إجمان ركلته التي أبعدها نوابالي بأطراف أصابعه.

وتصدى بونو لتسديدة سهلة من صامويل شوكويزي ليصبح التعادل مستمرا 1-1.

وسدد إلياس بن صغير ركلته الثالثة للمغرب بتسديدة سكنت الشباك، ورد ديلي باشيرو بتسديد ركلته ليعود التعادل 2-2.

وسجل أشرف حكيمي ركلته بهدوء على يمين المرمى، وتألق بونو في منع برونو أونياماشي بسهولة متقدما للمغرب لتصبح النتيجة 3-2.

وفي الركلة الخامسة انبرى يوسف النصيري وسدد كرة على يمين الحارس لتسكن الشباك ومعلنا تأهل المغرب لنهائي الأمم إلإفريقية.

المغرب نيجيريا أمم إفريقيا
