أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس

الخميس، 15 يناير 2026 - 00:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يتجه منتخب مصر إلى الدار البيضاء صباح اليوم الخميس استعدادا لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.

وسجل ساديو ماني هدف المباراة الوحيد ليحسم تأهل أسود التيرانجا إلى المباراة النهائية.

وتغادر بعثة منتخب مصر طنجة متجهة إلى الدار البيضاء اليوم الخميس لخوض مواجهة المركزين الثالث والرابع.

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع الخاسر من المغرب ونيجيريا.

ويلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأول مرة منذ نسخة 1984.

وكانت المرة الأخيرة عندما خسر منتخب مصر أمام الجزائر 3-1 في النسخة التي أقيمت بكوت ديفوار منذ 42 عاما.

ويستمر لقب أمم إفريقيا بعيدا عن خزائن المنتخب للنسخة الثامنة على التوالي.

أمم إفريقيا منتخب مصر الدار البيضاء كازابلانكا
