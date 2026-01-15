أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي

الخميس، 15 يناير 2026 - 00:06

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد

ودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا من دور الـ16 بطريقة درامية أمام ألباسيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ألفارو أربيلوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز ألباسيتي على ريال مدريد 3-2 في المباراة التي أقيمت بملعب كارلوس بيلمونت.

وتعد المباراة هي الأولى لريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا الذي تولى تدريب الفريق قبل 48 ساعة فقط، وعقب رحيل تشابي ألونسو الذي خسر السوبر الإسباني أمام برشلونة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أربيلوا: لن أحاول أن أكون مثل مورينيو.. وتواصل مع ألونسو بعد رحيله ألفارو أربيلوا مدربا لـ ريال مدريد

ونجح ريال مدريد في التعادل في الوقت بدل الضائع بعدما كان متأخرا في النتيجة.

قبل أن يسجل ألباسيتي هدفا قاتلا في الدقيقة 90.

تقدم ألباسيتي في الدقيقة 42 عن طريق جافي فيلار.

ثم تعادل ريال مدريد بهدف سجله فرانكو ماستانتونو في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني سجل ألباسيتي هدفه الثاني في الدقيقة 82 عن طريق خيفتي بيتانكور.

لكن الملكي تعادل في الدقيقة 90+1 برأسية من المهاجم جونزالو جارسيا.

إلا أن الإثارة استمرت حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما سجل أصحاب الأرض هدف الفوز على الملكي بقدم بيتانكور أيضا.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة وتسديدة من بيتانكور اصطدمت في الدفاع لتعود له الكرة ويسددها بشكل مباشر بطريقة رائعة من أعلى الحارس لونين.

لتسكن الكرة شباك ريال مدريد بطريقة درامية وتعلن عن فوز ألباسيتي وخروج الملكي من كأس ملك إسبانيا.

