أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار

أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بيانا بشأن إيقاف صامويل إيتو رئيس الاتحاد من لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي (كاف).

وسبق أن أفاد كاف عبر موقعه أنه سيفتح تحقيقا حول الأحداث التي شهدتها مباراتي ربع النهائي بين الكاميرون أمام المغرب، والجزائر ضد نيجيريا.

وأبدى صامويل إيتو اعتراضه بحدة على باتريس موتسيبي رئيس كاف عقب توديع الكاميرون لأمم إفريقيا على يد المغرب.

وكشف الاتحاد الكاميروني في بيانه أن إيتو عوقب بالإيقاف لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار.

وأصدر الاتحاد الكاميروني بيانا يقر فيه باتخاذ "سبل الاستئناف القانونية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، ضمن الأطر الزمنية وبالطريقة المحددة".

وودع منتخب الكاميرون على يد المغرب في ربع النهائي بالخسارة بنتيجة 2-0.

وسبق أن صرّح ديفيد باجو المدير الفني للكاميرون في تصريحات لموقع كاف: "فخور باللاعبين، نودع البطولة برأس مرفوعة، واجهنا بعض الصعوبات لكننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وأردف "الهدف الثاني حسم الأمور، بشكل عام راضٍ عن الأداء، لدينا قائمة شابة وجديدة، واللاعبون يستحقون الإشادة على مجهودهم".

وأتم "لدينا مستقبل مشرق مع هؤلاء اللاعبين الشباب، أغلبهم يشارك في بطولة قارية لأول مرة، تعلمنا الكثير من الدروس وسنترك البطولة بالكثير من الإيجابيات".

