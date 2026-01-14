أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 23:49

كتب : FilGoal

بابي ثياو مدرب السنغال ضد مصر

أشاد بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال بأداء لاعبيه بعد الفوز على مصر بهدف دون مقابل والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.

وقال بابي ثياو في المؤتمر الصحفي: "أود أن أهنئ لاعبي منتخب السنغال، وأخص بالذكر أسطورتنا ساديو ماني الذي حسم المباراة لصالحنا".

وتابع "يجب أن نشيد أيضا بالمنتخب المصري العظيمة وأن نعترف أنهم قدموا أداء جيدا، وقلت قبل المباراة بيوم، فهم أفضل فريق في إفريقيا من حيث سجلهم التاريخي".

وأضاف ثياو "الآن وصلنا إلى النهائي كما كنا نستهدف وعلينا التركيز من أجل الفوز باللقب".

وشدد "السنغال بحاجة إلى ماني وأتمنى ألا يكون النهائي الأخير كما صرح، وقد أثبت حاجتنا إليه اليوم أمام مصر".

واختتم ثياو تصريحاته "ساديو ماني كنز نادر، وعلينا استغلال هذه الفرصة، وألا يكون هذا النهائي الأخير له فهناك بطولات أخرى تنتظره".

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع المهزوم من المغرب ونيجيريا.

ويلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأول مرة منذ نسخة 1984.

وكانت المرة الأخيرة عندما خسر منتخب مصر أمام الجزائر 3-1 في النسخة التي أقيمت بكوت ديفوار منذ 42 عاما.

ويستمر لقب أمم إفريقيا بعيدا عن خزائن المنتخب للنسخة الثامنة على التوالي.

أمم إفريقيا مؤتمر ثياو بابي ثياو السنغال
