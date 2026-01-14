أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

مصر ضد السنغال - محمد صلاح مع ساديو ماني

أشاد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال بمنتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

وقاد ماني فريقه السنغال للفوز على مصر بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي: "أسلوب منتخب مصر؟ أعتقد أن كل فريق لديه طريقته الخاصة في اللعب. بالنسبة لي، أنا مهتم أكثر بالسنغال. أعتقد أن طريقتهم في اللعب كانت ناجحة. إنهم يلعبون بشكل جيد جدًا دفاعيًا وهجوميًا، وهذا هو أسلوبهم الذي يجعل الأمر صعبًا على خصومهم. إنهم يقومون بعمل رائع ويفوزون بالمباريات".

وأضاف "أود أن أقول مساء الخير للجميع في المغرب، وأيضًا لمصر بالطبع. كما أقول دائمًا مصر هي أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق، واليوم أظهروا ذلك مرة أخرى. يا له من فريق رائع! لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا، ونحن نحترم ذلك، لأن هذه هي أمم إفريقيا ونحن نواجه صعوبات. لكننا نواصل الدفع ومواجهة هذا اللاعب الكبير، خاصة محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم. بالطبع، هو دائمًا يقدم أفضل ما لديه من أجل الفريق، واليوم أيضًا كان مهمًا بالنسبة لهم".

وأردف "أريد فقط أن أقول إن هذا جزء من الهدف، وأنه يجب أن تنهض وتواصل القتال من أجل حلمك. لأنه، كما تعلم، لا يمكنني أن أبقى هنا لأتحدث عن مصر، لأنني سأظل مستيقظًا طوال الليل. لكن كل الاحترام لهذا الفريق وأتمنى لهم أفضل حظ".

وواصل "أعتقد أن اليوم لم تكن مباراة سهلة، لكننا احترمنا ذلك. كما قلت، لم نضغط كثيرًا، ونعلم أن أي خطأ ستُعاقب عليه. لذلك حاولنا من البداية حتى النهاية أن نبقى متماسكين، وأن نضغط بمجرد أن نفقد الكرة، وأن نضعهم تحت ضغط كبير، وألا نفقد الكرة بسهولة. لأن لديهم أحد أفضل اللاعبين في العالم مرموش لذلك لا تمنحهم هذه الفرصة لمعاقبتك. وقد نجحنا في فعل بذلك بشكل جيد جدًا".

وتابع "وأعتقد أننا بالطبع خلقنا العديد من الفرص، لكن اليوم سجلنا الهدف الوحيد، وأعتقد أننا نستحق الفوز. شكرًا جزيلاً".

وأتم "نعلم أن كأس الأمم الإفريقية ليست سهلة، وللأسف هي البطولة الأكثر تعقيدًا في العالم، وجميع الفرق جاهزة، ولن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق".

وتوج ساديو ماني مع المنتخب السنغالي بكأس الأمم الإفريقية 2021 للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

وتأهل المنتخب السنغالي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه بعد التأهل لنهائي 2002 قبل الخسارة امام الكاميرون بركلات الترجيح، ونهائي 2019 قبل الخسارة أمام الجزائر 1-0، فيما جاء اللقب الوحيد عام 2021 بالفوز أمام مصر بركلات الترجيح.

