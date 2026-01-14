نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل

خسر نيوم أمام الشباب في الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك المحترف المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة مع فريقه نيوم.

وسجل ثلاثية الشباب كل من همام الهمامي هدف، وثنائية من يانيك كاراسكو.

بينما سجل ثنائية نيوم كل من سيمون بوابري وسعيد بن رحمة.

وتجمد رصيد نيوم عند النقطة 20 في المركز التاسع، ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 11 في المركز الـ14.

في مباراة أخرى فاز أهلي جدة على التعاون بهدفين لهدف.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى النقطة 31 في المركز الرابع، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

وبالتساوي مع النصر والتعاون أصحاب المركزين الثاني والثالث.

سجل ثنائية أهلي جدة كل من زكريا الهوساوي، وإيفان توني في الدقيقة +94.

بينما جاء هدف التعاون الوحيد عن طريق روجر مارتينيز.