نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

خسر نيوم أمام الشباب في الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحمد حجازي

النادي : نيوم

نيوم

وشارك المحترف المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة مع فريقه نيوم.

وسجل ثلاثية الشباب كل من همام الهمامي هدف، وثنائية من يانيك كاراسكو.

أخبار متعلقة:
خلفا للطرابلسي.. صبري اللموشي المدير الفني الجديد لـ منتخب تونس بحضور جاتوزو وبوفون.. القادسية يحقق فوزه الأكبر في الدوري السعودي بخماسية ضد الفيحاء

بينما سجل ثنائية نيوم كل من سيمون بوابري وسعيد بن رحمة.

وتجمد رصيد نيوم عند النقطة 20 في المركز التاسع، ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 11 في المركز الـ14.

في مباراة أخرى فاز أهلي جدة على التعاون بهدفين لهدف.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى النقطة 31 في المركز الرابع، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

وبالتساوي مع النصر والتعاون أصحاب المركزين الثاني والثالث.

سجل ثنائية أهلي جدة كل من زكريا الهوساوي، وإيفان توني في الدقيقة +94.

بينما جاء هدف التعاون الوحيد عن طريق روجر مارتينيز.

أحمد حجازي الدوري السعودي أهلي جدة
نرشح لكم
بحضور جاتوزو وبوفون.. القادسية يحقق فوزه الأكبر في الدوري السعودي بخماسية ضد الفيحاء الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي تقرير: فاتح تريم قد يعود لتدريب الشباب السعودي كونسيساو: ما فعله لاعبو ضمك لم أشاهده طوال حياتي تقرير تركي: فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي.. والمفاوضات مستمرة مع اتحاد جدة نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال
أخر الأخبار
التاسعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات 4 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث 5 ساعة | أمم إفريقيا
قفاز بونو الذهبي 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس 5 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة - أرسنال يرسخ العقدة أمام تشيلسي ويقترب من التأهل للنهائي 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي 5 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521285/نيوم-يخسر-من-الشباب-بمشاركة-حجازي-وأهلي-جدة-يفوز-في-الوقت-القاتل