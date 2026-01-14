مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ

انتقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جدول بطولة أمم إفريقيا وأشار إلى عدم وجود عدالة بسبب السفر لملاقاة السنغال على نفس الملعب رغم لعب مصر في اليوم التالي.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.

وأوضح حسام حسن أن تصريحاته ليست لتقديم الأعذار ولكن توضيح لعدم وجود العدالة.

أما عن مواجهة السنغال فكشف أن أسود التيرانجا لم تكن لهم فرص حقيقية حتى أن الهدف لم يكن من فرصة حقيقية.

وجاءت تصريحات حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي كالآتي:

"لدينا نظام نعمل به، والحمد لله شاهدنا منتخبات مثل الكاميرون عندما واجهت جنوب إفريقيا غيرت من طريقة لعبها لنفس نظامنا".

"لا يوجد فرص للسنغال، والهدف جاء من خارج منطقة الجزاء بشيء من الحظ بعدما انتقلت الكرة من قدم لقدم حتى جاءت التسديدة".

"حاولنا اللعب بطريقة هجومية بعد الهدف لكن هكذا انتهت المباراة،وأنا فخور بفريقي وما قدمناه وشرفنا مصر وإن شاء الله نحن في كأس العالم ضمن المنتخبات الكبيرة الموجودة وننظر للمستقبل".

"لم يكن عادلا أن نسافر لمدينة أخرى في وقت قصير ونلعب ضد السنغال في نفس الملعب الذين يلعبون عليه من أول البطولة، ولا ألجأ للأعذار وتحدثت عن ذلك من قبل المباراة".

"أي أخطاء ستكون لي وليس للاعبين، أشكر اللاعبين على ما قدموه والجهد المبذول رغم ضيق الوقت وعدم وجود وقت للاستشفاء".

"منتخب مصر لا يحتاج للحجج والاعتذارات، منتخب مصر كبير ولن يجرؤ أحد على التتويج بسبعة ألقاب مثلنا، فقط كنا نحتاج للعدالة مثل الفريق الذي واجهناه، نحن لعبنا في اليوم التالي لمباراة السنغال الذين يخوضون نصف النهائي على نفس الملعب، وأتعجب من ذلك الأمر".

"تدربنا فقط اليوم السابق للمباراة، أحمد فتوح تحامل على نفسه ومنذ مواجهة كوت ديفوار يخضع لجلسات ويسابق الزمن بجلسات طبية وأبلغني بجاهزيته لكن لم يستطع استكمال المباراة واستبدلته بين الشوطين، ربما كان الأمر اختلف إذا حصلنا على يوم أو يومين راحة أكثر".

"بأي قانون ولائحة في (فيفا) يتم ما حدث مع منتخب مصر، عندما يصل فريق إلى نصف النهائي هل تكرمه أم تعذبه؟ من المتوقع أن تمنح راحة للفرق بعدالة بينهم لترى نصف نهائي رائع، لكن ما حدث أن المنتخبات الثلاثة حصلت على راحة أكثر".

"لن أتحدث عما حدث في الملعب والهتافات منذ نزولنا وأبلغت اللاعبين تجاهل الأمر والتركيز في الملعب فقط، ولا أريد الحديث عن الأمر، نحن من عرب إفريقيا ومصر كبيرة وهي أم العرب وأم إفريقيا بالتاريخ والألقاب والجميع يغير من مصر".

"هل شاهدتم في أي نصف نهائي حصول لاعب على بطاقة صفراء في أول دقيقتين من خطأ طبيعي؟ لماذا لم يحذره؟ وعلى العكس عندما ذهب عمر مرموش بانفراد حصل لاعب المنافس -كاليدو كوليبالي- على بطاقة صفراء وليس الطرد".

"للأسف نحن بعيدون عن العدالة حتى الآن، وكان هناك أشخاص لا يرغبون في تواجدنا بالمباراة النهائية ومعروفين للجميع وكان ذلك من مواجهة ربع النهائي".

"قلت للاعبين نحن بعبع إفريقيا نحن الفراعنة أسود إفريقيا وأسود العرب في كل المجالات، أنا فخور ببلدي نحن سبعة نجوم".

"عندما كنا نتقدم في النتيجة كانت دقائق الوقت بدل من الضائع أكثر من اليوم عند تأخرنا، بعد 10 تبديلات وهدف وتوقف مباراة لإصابات احتسب الحكم 5 دقائق فقط".

"كان هناك قلق من بعض الناس عن احتمالية تأهلنا إلى المباراة النهائية، أنا راض تماما عن اللاعبين وغير راض عن العدالة في البطولة".

"شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاحترام والعدالة ويجب تطبيق ذلك في مباريات أمم إفريقيا أيضا".

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع الفائز من المغرب ونيجيريا.

ويلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأول مرة منذ نسخة 1984.

وكانت المرة الأخيرة عندما خسر منتخب مصر أمام الجزائر 3-1 في النسخة التي أقيمت بكوت ديفوار منذ 42 عاما.

ويستمر لقب أمم إفريقيا بعيدا عن خزائن المنتخب للنسخة الثامنة على التوالي.