أمم إفريقيا – سبب استبدال فتوح بين الشوطين أمام السنغال
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 22:29
كتب : محمد جمال
اشتكى أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر من الإصابة ولذلك غادر مباراة السنغال بين الشوطين.
وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.
وبين الشوطين اشتكى فتوح من تجدد الآلام ولذلك طلب التغيير.
وغادر فتوح الملعب وشارك بدلا منه محمود حسن "تريزيجيه".
وكشف مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com أن فتوح كان يعاني من آلام في العضلة الخلفية قبل المباراة.
واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.
ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.
ليلتقي في نهائي البطولة مع الفائز من المغرب ونيجيريا.
