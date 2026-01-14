ساديو ماني: سأخوض آخر نهائي لي في أمم إفريقيا

أعلن ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي، اقتراب نهاية مسيرته مع أسود التيرانجا

وقاد ماني منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب

وقال ماني عقب المباراة في تصريحات لقناة RTS: "سأكون سعيدًا بخوض آخر نهائي لي في كأس الأمم الإفريقية".

وسجل ساديو ماني هدفا لمنتخب بلاده في شباك مصر في المباراة التي أقيمت بينهما في نصف نهائي كأس الأمم.

وفاز ماني بجائزة رجل مباراة السنغال ومصر.

موقع seneweb ذكر تعليقا على تصريح ساديو ماني "إعلانٌ مفاجئ يُشير إلى أن نجم السنغال سيعتزل في نهاية البطولة الكبرى القادمة لمنتخب الأسود كأس العالم 2026".

وتوج ساديو ماني مع المنتخب السنغالي بكأس الأمم الإفريقية 2021 للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

وتأهل المنتخب السنغالي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه بعد التأهل لنهائي 2002 قبل الخسارة امام الكاميرون بركلات الترجيح، ونهائي 2019 قبل الخسارة أمام الجزائر 1-0، فيما جاء اللقب الوحيد عام 2021 بالفوز أمام مصر بركلات الترجيح.