أمم إفريقيا – إبراهيم عادل: سنحاول مجددا وهناك شيئا رائعا ينتظرنا

شدد إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر على أن الفراعنة سيحاولون من جديد بعد الفشل في التأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

إبراهيم عادل النادي : الجزيرة مصر

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.

وقال إبراهيم عادل عبر بي إن سبورتس: "كنا نتمنى إسعاد الشعب المصري، لا أعرف ماذا أقول، كل ما أعرفه أننا سنحاول مجددا وبالتأكيد هناك شيئا رائعا ينتظرنا".

وأضاف "نعتذر للشعب المصري، كنا نتمنى أن نلعب النهائي وليس مباراة المركز الثالث، ولكن سنحاول خلال المباراة".

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع الفائز من المغرب ونيجيريا.