أمم إفريقيا – إبراهيم عادل: سنحاول مجددا وهناك شيئا رائعا ينتظرنا

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:46

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - منتخب مصر

شدد إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر على أن الفراعنة سيحاولون من جديد بعد الفشل في التأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

إبراهيم عادل

النادي : الجزيرة

مصر

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.

وقال إبراهيم عادل عبر بي إن سبورتس: "كنا نتمنى إسعاد الشعب المصري، لا أعرف ماذا أقول، كل ما أعرفه أننا سنحاول مجددا وبالتأكيد هناك شيئا رائعا ينتظرنا".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – أرقام قياسية بالجملة لمنتخب السنغال بعد الفوز على مصر أمم إفريقيا – شوبير: هذه هي كرة القدم وكنا نتمنى إسعاد الجمهور المصري أمم إفريقيا - ماني: حرمنا مصر من الفرص والاستحواذ.. واستخدمت حسي التهديفي للتسجيل

وأضاف "نعتذر للشعب المصري، كنا نتمنى أن نلعب النهائي وليس مباراة المركز الثالث، ولكن سنحاول خلال المباراة".

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع الفائز من المغرب ونيجيريا.

إبراهيم عادل كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية ، السنغال
نرشح لكم
أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ أمم إفريقيا – سبب استبدال فتوح بين الشوطين أمام السنغال ساديو ماني: سأخوض آخر نهائي لي في أمم إفريقيا مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0)-(0) المغرب.. القائم يمنع الأول أمم إفريقيا – شوبير: هذه هي كرة القدم وكنا نتمنى إسعاد الجمهور المصري
أخر الأخبار
كأس الرابطة - أرسنال يرسخ العقدة أمام تشيلسي ويقترب من التأهل للنهائي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي 11 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار 20 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا 29 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم ساعة | أمم إفريقيا
نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سبب استبدال فتوح بين الشوطين أمام السنغال ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521280/أمم-إفريقيا-إبراهيم-عادل-سنحاول-مجددا-وهناك-شيئا-رائعا-ينتظرنا