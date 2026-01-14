مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0)-(0) المغرب.. القائم يمنع الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا ضد المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025.

وينتظر منتخب السنغال الفائز من تلك المباراة في النهائي، ومنتخب مصر لمواجهة الخاسر في مباراة المركز الثالث.

ق 93: القائم يمنع رأسية نايف أكرد

بداية الشوط الإضافي الأول

إلى شوطين إضافيين

ق 80: ضغط مغربي قوي وبحث عن ركلة جزاء

ق 52: الزلزولي ينفرد ويسدد كرة رائعة يبعدها الحارس ببراعة لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: ركلة حرة مباشرة تمر أعلى العارضة بقليل

ق 29: رأسية براهيم دياز تمر بجوار القائم دون خطورة

ق 28: الكعبي يفقد توازنه ويفشل في تحويل رأسية في الشباك

ق 14: بونو يتصدى لتسديدة لوكمان

بداية اللقاء