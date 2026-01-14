أمم إفريقيا – شوبير: هذه هي كرة القدم وكنا نتمنى إسعاد الجمهور المصري
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:41
كتب : FilGoal
عبر مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن شعوره بخيبة الأمل بعد خسارة الفراعنة أمام السنغال في كأس الأمم الإفريقية.
وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.
وقال شوبير عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نتمنى إسعاد الجمهور ولكن هذه هي كرة القدم".
وأضاف "حاولنا كثيرا ووصلنا إلى نصف النهائي ولكن الحظ لم يكن معنا".
واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.
ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.
ليلتقي في نهائي البطولة مع الفائز من المغرب ونيجيريا.
