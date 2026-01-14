الخسارة الرسمية الأولى لـ حسام حسن.. ومصر في مباراة البرونزية لأول مرة منذ 42 عاما
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:29
كتب : FilGoal
تلقى منتخب مصر هزيمته الرسمية الأولى تحت قيادة حسام حسن منذ تولي القيادة الفنية.
ولعب منتخب مصر 20 مباراة رسمية تحت قيادة حسام حسن.
وجاءت الهزيمة الأولى لحسام حسن أمام السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.
وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون مقابل.
وسجل ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
ونجح منتخب مصر في تحقيق 15 مباراة وتعادل في 4 بينما خسر مباراة واحدة فقط في المواجهات الرسمية لحسام حسن.
ويلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأول مرة منذ نسخة 1984.
وكانت المرة الأخيرة عندما خسر منتخب مصر أمام الجزائر 3-1 في النسخة التي أقيمت بكوت ديفوار منذ 42 عاما.
ويستمر لقب أمم إفريقيا بعيدا عن خزائن المنتخب للنسخة الثامنة على التوالي.
