أمم إفريقيا - ماني: حرمنا مصر من الفرص والاستحواذ.. واستخدمت حسي التهديفي للتسجيل

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال - مصر

أوضح ساديو ماني لاعب السنغال كيف حقق الفوز على مصر بنتيجة 1-0 في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025.

وتأهل منتخب السنغال على حساب مصر بهدف ساديو ماني الذي جاء في الدقيقة 78.

وقال لاعب السنغال عبر بي إن سبورتس: "كنا نعرف صعوبة المباراة، نعرف قوة مصر وحاولنا الاستفادة من تجاربنا السابقة، وحرمنا مصر من صناعة الفرص واستحوذنا على الكرة ووضعنا مراقبة لصيقة على مرموش وصلاح".

أخبار متعلقة:
تروما أمم إفريقيا - موعد مباراة منتخب مصر لتحديد المركز الثالث أمم إفريقيا – أرقام قياسية بالجملة لمنتخب السنغال بعد الفوز على مصر تشكيل أمم إفريقيا - لا تغييرات في المغرب.. وأونديكا يعوض نديدي في وسط نيجيريا

وعرفنا كيفية إيجاد التوازن بين الدفاع والوسط والهجوم، هذا النجاح موصول لكل اللاعبين".

وأكمل "اغتنمت فرصتي ووصلت الكرة لي بطريقة جيدة وتمركزت بطريقة جيدة واستخدمت حسي التهديفي وكانت تسديدة مؤثرة بكل معنى الكلمة".

وأتم "نعرف كيف نلعب النهائيات ومثلما قلنا سابقا النهائي يجب أن تفوز فيه بأي طريقة، وسنسعى لاستغلال الفرص لتشريف بلدنا من خلال الفوز".

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع الفائز من المغرب ونيجيريا.

مصر السنغال أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ أمم إفريقيا – سبب استبدال فتوح بين الشوطين أمام السنغال ساديو ماني: سأخوض آخر نهائي لي في أمم إفريقيا أمم إفريقيا – إبراهيم عادل: سنحاول مجددا وهناك شيئا رائعا ينتظرنا مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0)-(0) المغرب.. القائم يمنع الأول
أخر الأخبار
كأس الرابطة - أرسنال يرسخ العقدة أمام تشيلسي ويقترب من التأهل للنهائي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي 11 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار 20 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا 28 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم ساعة | أمم إفريقيا
نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سبب استبدال فتوح بين الشوطين أمام السنغال ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521276/أمم-إفريقيا-ماني-حرمنا-مصر-من-الفرص-والاستحواذ-واستخدمت-حسي-التهديفي-للتسجيل