أمم إفريقيا - ماني: حرمنا مصر من الفرص والاستحواذ.. واستخدمت حسي التهديفي للتسجيل

أوضح ساديو ماني لاعب السنغال كيف حقق الفوز على مصر بنتيجة 1-0 في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025.

وتأهل منتخب السنغال على حساب مصر بهدف ساديو ماني الذي جاء في الدقيقة 78.

وقال لاعب السنغال عبر بي إن سبورتس: "كنا نعرف صعوبة المباراة، نعرف قوة مصر وحاولنا الاستفادة من تجاربنا السابقة، وحرمنا مصر من صناعة الفرص واستحوذنا على الكرة ووضعنا مراقبة لصيقة على مرموش وصلاح".

وعرفنا كيفية إيجاد التوازن بين الدفاع والوسط والهجوم، هذا النجاح موصول لكل اللاعبين".

وأكمل "اغتنمت فرصتي ووصلت الكرة لي بطريقة جيدة وتمركزت بطريقة جيدة واستخدمت حسي التهديفي وكانت تسديدة مؤثرة بكل معنى الكلمة".

وأتم "نعرف كيف نلعب النهائيات ومثلما قلنا سابقا النهائي يجب أن تفوز فيه بأي طريقة، وسنسعى لاستغلال الفرص لتشريف بلدنا من خلال الفوز".

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع الفائز من المغرب ونيجيريا.