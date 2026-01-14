تشكيل أمم إفريقيا - لا تغييرات في المغرب.. وأونديكا يعوض نديدي في وسط نيجيريا

احتفال لاعبي المغرب بهدف صيباري

يبدأ منتخب المغرب بنفس التشكيل فيما أجرى منتخب نيجيريا تغييرا وحيدا في ثاني مباريات نصف النهائي.

ويلتقي الفريقان في ثاني مباريات نصف النهائي على ملعب مولاي الأمير عبد الله في العاشرة مساءً.

ولم يُجر وليد الكراركي المدير الفني لمنتخب المغرب أي تغيير على الفريق الذي حقق الفوز ضد تنزانيا والكاميرون في ثمن وربع النهائي.

فيما يبدأ رافائيل أونديكا أساسيا في الوسط لتعويض غياب ويلفريد نديدي القائد بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – آدم ماسينا – نصير مزراوي

الوسط: إسماعيل صيباري – بلال الخنوس – نائل العيناوي

الهجوم: براهيم دياز – أيوب الكعبي – عبد الصمد الزلزولي

فيما جاء تشكيل نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: برايت أوساي - سامي أجايي - كالفن باسي - برونو أونيمياتشي

الوسط: فرانك أونييكا – رافائيل أونديكا - أليكس أيوبي

الهجوم: أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - أكور آدامز

وينتظر الفائز من تلك المباراة نظيره السنغالي الذي فاز على مصر بهدف دون رد.

المغرب تشكيل أمم إفريقيا نيجيريا
