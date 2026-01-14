أمم إفريقيا – أرقام قياسية بالجملة لمنتخب السنغال بعد الفوز على مصر

حقق منتخب السنغال الكثير من الأرقام القياسية بعد التغلب على مصر والتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

وصل منتخب السنغال إلى المباراة رقم 17 له في بطولات الأمم الإفريقية دون هزيمة وهي ثاني أطول سلسلة في البطولة بعد مصر 24 مباراة، خلال الفترة من 2004 إلى 2017.

شارك ساديو ماني في 11 هدفا و9 تمريرات حاسمة في كأس الأمم الإفريقية وهو رقم قياسي في البطولة خلال القرن الـ21.

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 3 مرات خلال آخر 4 نسخ من البطولة.

حافظ منتخب السنغال على نظافة شباكه في 19 مباراة من آخر 28 مباراة له في كأس الأمم الإفريقية.

لم يخسر منتخب السنغال أي مباراة يسجل فيها ساديو ماني في مختلف البطولات، (38 فوزا و6 تعادلات).

