أمم إفريقيا - موعد مباراة منتخب مصر لتحديد المركز الثالث
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:05
كتب : FilGoal
ودع منتخب مصر منافسات أمم إفريقيا من نصف النهائي بعد الخسارة من السنغال.
وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون مقابل.
وسجل ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
ويلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأول مرة منذ نسخة 1984 ويعود الفراعنة لنفس المباراة بعد غياب 42 عاما.
ويستمر لقب أمم إفريقيا بعيدا عن خزائن المنتخب للنسخة الثامنة على التوالي.
موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
يلعب منتخب مصر أمام الخاسر من مواجهة المغرب ضد نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وتقام المباراة يوم السبت 17 يناير الجاري.
وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويستضيف مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار أمم إفريقيا - مؤتمر ثياو: ماني كنز نادر ونحتاج استمراره.. وأشيد بمنتخب مصر الأفضل تاريخيا أمم إفريقيا - مؤتمر ماني: مصر أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق.. وسنواصل القتال للحلم مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ أمم إفريقيا – سبب استبدال فتوح بين الشوطين أمام السنغال ساديو ماني: سأخوض آخر نهائي لي في أمم إفريقيا أمم إفريقيا – إبراهيم عادل: سنحاول مجددا وهناك شيئا رائعا ينتظرنا مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0)-(0) المغرب.. القائم يمنع الأول