أمم إفريقيا - موعد مباراة منتخب مصر لتحديد المركز الثالث

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

بيير جيسلان أوتشو - مصر - السنغال

ودع منتخب مصر منافسات أمم إفريقيا من نصف النهائي بعد الخسارة من السنغال.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون مقابل.

وسجل ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأول مرة منذ نسخة 1984 ويعود الفراعنة لنفس المباراة بعد غياب 42 عاما.

ويستمر لقب أمم إفريقيا بعيدا عن خزائن المنتخب للنسخة الثامنة على التوالي.

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

يلعب منتخب مصر أمام الخاسر من مواجهة المغرب ضد نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباراة يوم السبت 17 يناير الجاري.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

أمم إفريقيا منتخب مصر المركز الثالث
