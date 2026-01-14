تروما

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:05

كتب : عمرو عبد المنعم

مصر ضد السنغال

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.

واستمرت عقدة منتخب السنغال لمصر في السنوات الأخيرة، بعد الفوز بهدف ساديو ماني في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الكبير.

ووصل منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

ليلتقي في نهائي البطولة مع الفائز من المغرب ونيجيريا.

Image

وصف المباراة

حصل حسام عبد المجيد على إنذار مبكر في الدقيقة 6 بعد تدخل مع نيكولاس جاكسون.

وتسبب عمر مرموش في حصول كاليدو كوليبالي قائد السنغال على بطاقة صفراء في الدقيقة 16 بعدما مر منه في اتجاه المرمى.

وغادر كوليبالي الملعب في الدقيقة 22 مصابا وشارك بدلا منه مامادو سار.

وسدد بابي جايا كرة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها الشناوي بسهولة.

ونشبت مشادة بين الجهازين الفنيين للمنتخبين في الدقيقة 40 بعد سقوط محمد هاني.

وانتهت المشادة بحصول حبيب ديارا لاعب السنغال على بطاقة صفراء.

وسقط محمد صلاح وحصل على مخالفة من ناحية اليمين نفذها بنفسه داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت من أعلى رأس ياسر إبراهيم.

ومع بداية الشوط الثاني شارك تريزيجيه بدلا من أحمد فتوح.

واستمر منتخب السنغال في السيطرة على الكرة وسط دفاع قوي من منتخب مصر.

إلى أن سجل ساديو ماني هدف فوز السنغال في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

عقب الهدف دفع حسام حسن بكل من زيزو ومصطفى محمد بدلا من رامي ربيعة وإمام عاشور في محاولة لتنشيط الهجوم.

ثم شارك صلاح محسن بدلا من حمدي فتحي.

ومرت محاولات مصر دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز السنغال.

كأس الأمم الإفريقية السنغال مصر منتخب مصر المغرب
