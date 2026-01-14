بحضور جاتوزو وبوفون.. القادسية يحقق فوزه الأكبر في الدوري السعودي بخماسية ضد الفيحاء

حقق القادسية فوزه الأكبر في الدوري السعودي باكتساح الفيحاء بنتيجة 5-0 في الجولة 15.

وواصل الفريق بداياته الرائعة مع برندان رودجرز إذ حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 1.

المباراة شهدت حضور جينارو جاتوزو وجانلويجي بوفون مدرب ومدير منتخب إيطاليا لمتابعة ماتيو ريتيجي.

أساطير الكـورة "بوفون" "وجاتوزو" لهم منا تكريـم وذكرى بحضـور الرئيس التنفيذي "جيمس"

وجاءت الأهداف الخمسة في الشوط الثاني.

وسجل المكسيكي خوليان كوينينيوس 3 أهداف في أول 16 دقيقة من الشوط الثاني.

وجاءت أهدافه في الدقائق 47 و53 و61.

ورفع رصيده لـ 12 هدفا في المركز الثالث بترتيب الهدافين خلف كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ثنائي النصر.

وأضاف إياد هوسا الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90+3 أكمل ماتيو ريتيجي الخماسية من علامة الجزاء.

الفوز رفع رصيد القادسية لـ 30 نقطة من 14 مباراة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما ظل الفيحاء دون فوز في آخر 5 مباريات برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.