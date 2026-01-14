بحضور جاتوزو وبوفون.. القادسية يحقق فوزه الأكبر في الدوري السعودي بخماسية ضد الفيحاء

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

القادسية

حقق القادسية فوزه الأكبر في الدوري السعودي باكتساح الفيحاء بنتيجة 5-0 في الجولة 15.

وواصل الفريق بداياته الرائعة مع برندان رودجرز إذ حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 1.

المباراة شهدت حضور جينارو جاتوزو وجانلويجي بوفون مدرب ومدير منتخب إيطاليا لمتابعة ماتيو ريتيجي.

أخبار متعلقة:
خلفا للطرابلسي.. صبري اللموشي المدير الفني الجديد لـ منتخب تونس أمم إفريقيا - ديارا وكوليبالي يغيبان عن المباراة الختامية لمنتخب السنغال أمم إفريقيا - حسام عبد المجيد يغيب عن المباراة المقبلة لمنتخب مصر قائمة الأهلي - بن رمضان وعبد القادر ضمن 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

وجاءت الأهداف الخمسة في الشوط الثاني.

وسجل المكسيكي خوليان كوينينيوس 3 أهداف في أول 16 دقيقة من الشوط الثاني.

وجاءت أهدافه في الدقائق 47 و53 و61.

ورفع رصيده لـ 12 هدفا في المركز الثالث بترتيب الهدافين خلف كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ثنائي النصر.

وأضاف إياد هوسا الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90+3 أكمل ماتيو ريتيجي الخماسية من علامة الجزاء.

الفوز رفع رصيد القادسية لـ 30 نقطة من 14 مباراة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما ظل الفيحاء دون فوز في آخر 5 مباريات برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.

الدوري السعودي القادسية
نرشح لكم
نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي تقرير: فاتح تريم قد يعود لتدريب الشباب السعودي كونسيساو: ما فعله لاعبو ضمك لم أشاهده طوال حياتي تقرير تركي: فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي.. والمفاوضات مستمرة مع اتحاد جدة نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال
أخر الأخبار
التاسعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات 4 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث 5 ساعة | أمم إفريقيا
قفاز بونو الذهبي 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس 5 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة - أرسنال يرسخ العقدة أمام تشيلسي ويقترب من التأهل للنهائي 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي 5 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521271/بحضور-جاتوزو-وبوفون-القادسية-يحقق-فوزه-الأكبر-في-الدوري-السعودي-بخماسية-ضد-الفيحاء