أمم إفريقيا - ديارا وكوليبالي يغيبان عن المباراة الختامية لمنتخب السنغال

تأكد غياب الثنائي حبيب ديارا وكاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال عن المباراة الختامية في أمم إفريقيا.

ونال كوليبالي بطاقة صفراء في الدقيقة 17 من مواجهة مصر في نصف نهائي المسابقة.

بينما نال ديارا بطاقة صفراء في الدقيقة 42.

وكان حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر قد تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة وتأكد غيابه هو الآخر عن المباراة الختامية لمنتخب مصر.

وبذلك تأكد غياب الثلاثي عن المباراة الختامية من أمم إفريقيا.

المنتخب المصري يواجه نظيره السنغالي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، ويتأهل الفائز للمباراة النهائية المقررة مساء الأحد المقبل 18 يناير.

ومهدد ستة لاعبين من منتخب مصر عن المباراة الختامية حال التحصل على بطاقة صفراء.

وجاء السداسي كالآتي: محمد الشناوي - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - أحمد فتوح - مروان عطية - حمدي فتحي.

بينما هناك سبعة لاعبين مهددين من منتخب السنغال عن الإيقاف في المباراة الختامية حال التحصل على بطاقة صفراء أمام مصر.

وجاء سباعي السنغال الحاصل على بطاقات صفراء كالآتي: نيكولاس جاكسون - إسماعيل جاكوبس - كاليدو كوليبالي - إبراهيما مباي - حبيب ديالو - حبيب ديارا - بابي جي.

فيما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث المقررة يوم السبت 17 يناير.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد الفوز على حساب كوت ديفوار 3-2.

فيما تجاوز منتتخب السنغال منافسه المالي بهدف نظيف.

ويلتقي منتخبا المغرب ونيجيريا في نصف النهائي الآخر المقرر في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء.