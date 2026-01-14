أمم إفريقيا - حسام عبد المجيد يغيب عن المباراة المقبلة لمنتخب مصر
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 19:09
حسام عبد المجيد
تأكد غياب حسام عبد المجيد مدافع المنتخب المصري، عن المباراة المقبلة للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.
ونال عبد المجيد بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة بعد خطأ ضد نيكولاس جاكسون مهاجم السنغال.
عبد المجيد تلقى بطاقة صفراء خلال مباراة كوت ديفوار في دور الـ16 لكأس الأمم.
المنتخب المصري يواجه نظيره السنغالي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، ويتأهل الفائز للمباراة النهائية المقررة مساء الأحد المقبل 18 يناير.
فيما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث المقررة يوم السبت 17 يناير.
وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد الفوز على حساب كوت ديفوار 3-2.
فيما تجاوز منتتخب السنغال منافسه المالي بهدف نظيف.
ويلتقي منتخبا المغرب ونيجيريا في نصف النهائي الآخر المقرر في تمام العاشرة مساء اليوم.
