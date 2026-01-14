قائمة الأهلي - بن رمضان وعبد القادر ضمن 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 18:58

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - شبيبة القبائل - محمد علي بن رمضان

شهدت قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام دور المجموعات بكأس عاصمة مصر عودة الثنائي محمد بن رمضان وأحمد عبد القادر.

وعاد محمد بن رمضان للقائمة بعد انتظامه في تدريبات الفريق عقب خروج منتخب تونس من أمم إفريقيا.

ويغيب عن القائمة كل من محمد أحمد "سيحا" ومصطفى العش وطاهر محمد وأحمد رضا.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الختامية من كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - حازم جمال.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - محمد شكري - أشرف داري - أحمد عابدين - مهند الشامي - إبراهيم عادل - إبراهيم الأسيوطي.

الوسط: محمد بن رمضان – حسين الشحات - أحمد عبد القادر - محمد عبد الله - إبراهيما كاظم - محمد رأفت - عمر معوض.

الهجوم: نيتس جراديشار - محمد زعلوك - حمزة عبد الكريم.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط من انتصارين.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل تخطي فاركو صاحب المركز الثالث مع انتظار نتائج المقاولون وغزل المحلة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

