الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه

كشف نادي الهلال السعودي طبيعة الإصابة التي تعرض لها قائده سالم الدوسري.

وأفاد نادي الهلال عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "الفحوصات التي خضع لها سالم أثبتت إصابة في العضلة الخلفية".

وأوضح نادي الهلال أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام.

وبذلك تأكد غياب المهاجم السعودي عن لقاء يوم الأحد ضد نيوم.

ربما يغيب عن مواجهة الفيحاء الخميس المقبل.

وقد يعود أمام الرياض يوم 25 يناير الجاري.

سالم الدوسري شارك في 10 مباريات مع الهلال هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 5.