الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 18:46
كتب : FilGoal
كشف نادي الهلال السعودي طبيعة الإصابة التي تعرض لها قائده سالم الدوسري.
وأفاد نادي الهلال عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "الفحوصات التي خضع لها سالم أثبتت إصابة في العضلة الخلفية".
وأوضح نادي الهلال أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام.
وبذلك تأكد غياب المهاجم السعودي عن لقاء يوم الأحد ضد نيوم.
ربما يغيب عن مواجهة الفيحاء الخميس المقبل.
وقد يعود أمام الرياض يوم 25 يناير الجاري.
سالم الدوسري شارك في 10 مباريات مع الهلال هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 5.
نرشح لكم
نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل بحضور جاتوزو وبوفون.. القادسية يحقق فوزه الأكبر في الدوري السعودي بخماسية ضد الفيحاء ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي تقرير: فاتح تريم قد يعود لتدريب الشباب السعودي كونسيساو: ما فعله لاعبو ضمك لم أشاهده طوال حياتي تقرير تركي: فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي.. والمفاوضات مستمرة مع اتحاد جدة نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال
أخر الأخبار
قفاز بونو الذهبي 5 ساعة | أمم إفريقيا