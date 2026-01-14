ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 18:46

كتب : FilGoal

براين مبومو - بنجامين سيسكو - ليني يورو - مانشستر يونايتد

يبحث مانشستر يونايتد في استغلال خروجه المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي لإقامة مباريات ودية في منتصف الموسم، في محاولة لتعويض الخسائر المالية التي تعرض لها الفريق هذا الموسم.

وودع مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث بعد الخسارة أمام برايتون، ليخرج من البطولتين المحليتين في أقرب مرحلة

ممكنة لأول مرة منذ موسم 1981-1982.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن يونايتد قد يجني نحو 10 ملايين جنيه إسترليني من جولة ودية محتملة في السعودية، مستفيدا من وجود فترات فراغ في جدول المباريات خلال شهري فبراير ومارس.

ويعاني النادي من فجوة مالية بعد استضافة 10 مباريات أقل على ملعب أولد ترافورد مقارنة بالموسم الماضي، حيث كان يحقق نحو 5.3 مليون جنيه إسترليني من كل مباراة، بعدما جمع 160.3 مليون جنيه كإيرادات يوم المباراة الموسم الماضي.

وذكر التقرير أن مانشستر يونايتد، بقيادة مايكل كاريك، أجرى مناقشات مع مسؤولي هيئة الترفيه السعودية حول إمكانية زيارة الفريق للمنطقة، مع طرح فكرة المشاركة في كأس موسم الرياض، التي قد تشهد مواجهة محتملة أمام النصر بقيادة كريستيانو رونالدو أو الهلال.

وأدى الخروج المبكر إلى تقليص عدد مباريات يونايتد هذا الموسم إلى 40 مباراة فقط، وهو أقل عدد يخوضه الفريق خلال 111 عاما، مع تبقي 17 مباراة فقط حتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك في ظل غياب مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية هذا الموسم، بعدما خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنام في مايو الماضي، قبل إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الخامس عشر.

وسبق ليونايتد أن حقق إيرادات جيدة من الجولات الودية، بعدما جمع نحو 7.8 مليون جنيه خلال جولته الآسيوية قبل بداية الموسم، وحقق رقما مقاربا خلال جولته في الولايات المتحدة.

وقد تشمل المباريات الودية المحتملة مواجهات أمام فرق مثل ميلان ولايبزيج ولاتسيو وإشبيلية، وهي أندية لم تشارك في البطولات الأوروبية هذا الموسم.

مانشستر يونايتد السعودية كريستيانو رونالدو
