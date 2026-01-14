رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي أن ليونيل ميسي رفض عرضا ضخما تجاوز مليار جنيه إسترليني قبل انتقاله إلى إنتر ميامي.

وكان قد ارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال إلى الدوري السعودي قبل انضمامه إلى إنتر ميامي في النهائي.

وقال الحائلي في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن: "تواصلت مع ميسي عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، وقدمت له عرضا بقيمة 1.4 مليار يورو".

وأضاف "رفض ميسي هذا العرض الكبير من أجل عائلته رغم أنه أقنعهم به في البداية، لكنه لم يتردد في الرفض لأن العائلة أهم من المال".

وشدد رئيس الاتحاد على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام النجم الأرجنتيني، قائلا: "متى أراد الانضمام إلينا فالباب مفتوح".

وتابع "إذا وافق ميسي على التوقيع مع الاتحاد سأمنحه عقدا يحصل فيه على أي مبلغ يريده، ولأي مدة يريدها، حتى مدى الحياة".

واختتم الحائلي تصريحاته "وجود ميسي في السعودية مرتديا قميص نادينا لا يعني لي شيئا اقتصاديا، كنا سنحتفل بالدوري قبل أن يبدأ لأننا سنمتلك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وكان ميسي قد انتقل إلى إنتر ميامي في 2023 بعد تجربة قصيرة في باريس، بدعم من ديفيد ديفيد بيكام، قبل أن يوقع في أكتوبر الماضي عقدا جديدا يبقيه مع الفريق الأمريكي حتى صيف 2028.

ويستعد ميسي لبدء موسم 2026 في الدوري الأمريكي يوم 22 فبراير، عندما يحل إنتر ميامي ضيفا على لوس أنجلوس إف سي.