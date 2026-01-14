رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي ضد ناشفيل

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي أن ليونيل ميسي رفض عرضا ضخما تجاوز مليار جنيه إسترليني قبل انتقاله إلى إنتر ميامي.

وكان قد ارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال إلى الدوري السعودي قبل انضمامه إلى إنتر ميامي في النهائي.

وقال الحائلي في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن: "تواصلت مع ميسي عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، وقدمت له عرضا بقيمة 1.4 مليار يورو".

أخبار متعلقة:
إنتر ميامي يعلن خوض 3 مباريات ودية في أمريكا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد رفقة ميسي ودي بول.. لويس سواريز مستمر مع إنتر ميامي لموسم جديد إنتر ميامي يعلن ضم ريجيلون إنتر ميامي يفعل بند شراء دي بول.. ورحيل لويس سواريز

وأضاف "رفض ميسي هذا العرض الكبير من أجل عائلته رغم أنه أقنعهم به في البداية، لكنه لم يتردد في الرفض لأن العائلة أهم من المال".

وشدد رئيس الاتحاد على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام النجم الأرجنتيني، قائلا: "متى أراد الانضمام إلينا فالباب مفتوح".

وتابع "إذا وافق ميسي على التوقيع مع الاتحاد سأمنحه عقدا يحصل فيه على أي مبلغ يريده، ولأي مدة يريدها، حتى مدى الحياة".

واختتم الحائلي تصريحاته "وجود ميسي في السعودية مرتديا قميص نادينا لا يعني لي شيئا اقتصاديا، كنا سنحتفل بالدوري قبل أن يبدأ لأننا سنمتلك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وكان ميسي قد انتقل إلى إنتر ميامي في 2023 بعد تجربة قصيرة في باريس، بدعم من ديفيد ديفيد بيكام، قبل أن يوقع في أكتوبر الماضي عقدا جديدا يبقيه مع الفريق الأمريكي حتى صيف 2028.

ويستعد ميسي لبدء موسم 2026 في الدوري الأمريكي يوم 22 فبراير، عندما يحل إنتر ميامي ضيفا على لوس أنجلوس إف سي.

أنمار الحائلي اتحاد جدة إنتر ميامي
نرشح لكم
نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل بحضور جاتوزو وبوفون.. القادسية يحقق فوزه الأكبر في الدوري السعودي بخماسية ضد الفيحاء الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية تقرير: فاتح تريم قد يعود لتدريب الشباب السعودي كونسيساو: ما فعله لاعبو ضمك لم أشاهده طوال حياتي تقرير تركي: فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي.. والمفاوضات مستمرة مع اتحاد جدة نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال
أخر الأخبار
التاسعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: كيف يدير حكم مباراتين لنا بنفس البطولة.. وهذا ما حذرت المنظمين منه ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد النهائي بين المغرب والسنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث ساعة | أمم إفريقيا
قفاز بونو الذهبي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - منتخب مصر يتجه إلى الدار البيضاء اليوم الخميس 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة - أرسنال يرسخ العقدة أمام تشيلسي ويقترب من التأهل للنهائي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521264/رئيس-اتحاد-جدة-السابق-ميسي-رفض-عرضا-يتجاوز-مليار-جنيه-إسترليني-قبل-إنتر-ميامي