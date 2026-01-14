توتنام يعلن ضم جالاجر

أعلن نادي توتنام يوم الأربعاء ضم كونور جالاجر لاعب أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع الدولي الإنجليزي على عقد يربطه بالفريق اللندني لمدة 5 مواسم ونصف.

وأفاد النادي عبر موقعه: "نحن سعداء بالإعلان عن توقيع كونور جالاجر من أتليتكو مدريد.

ولم يعلن توتنام قيمة الصفقة، لكن تقارير أوضحت أنها تمت مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

قال كونور في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أنا سعيد ومتحمس جدًا لوجودي هنا، وأتطلع للخطوة التالية في مسيرتي المهنية مع هذا النادي الرائع".

وأضاف "كنت أرغب في أن أكون لاعبًا في توتنام، ولحسن الحظ، شعر النادي بالمثل. كانت الأمور سهلة جدًا، وسارت بسرعة، وأنا مستعد للعب على أرض الملعب".

وأتم "أعلم مدى روعة الجماهير هنا، وأنا سعيد جدًا لأن أكون جزءًا من هذا الفريق، وأرغب في خلق لحظات وذكريات مميزة معًا".

وبحسب بي بي سي سبورت فإن لاعب الوسط كان في طريقه إلى أستون فيلا حتى دخل توتنام في السباق وتغلب عليه.

وانتقل اللاعب الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2024 مقابل 42 مليون يورو.

ولعب جالاجر خلال الموسم الجاري 27 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا بواقع 1062 دقيقة لعب.

وشارك لاعب تشيلسي السابق في 22 مشاركة دولية مع المنتخب الإنجليزي.