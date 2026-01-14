انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 18:10

كتب : FilGoal

مصر ضد السنغال - محمد صلاح مع ساديو ماني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

تشكيل السنغال - كوليبالي وماني وندياي وجاكسون.. القوة الضاربة تبدأ ضد مصر تشكيل منتخب مصر – الفراعنة بلا تغييرات أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

نهاية المباراة بخسارة مصر

ق 95: تسديدة من مرموش والحارس يمسكها

ق 83: نزول مصطفى محمد وخروج إمام عاشور

ق 81: نزول زيزو بدلا من رامي ربيعة

ق 78: هدف أول من ساديو ماني

ق 57: تسديدة من لامين كمارا والشناوي يتصدى

نزول لامين كمارا بدلا من حبيب ديارا

دخول تريزيجيه بدلا من أحمد فتوح مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: إنذار لحبيب ديارا لاعب السنغال

ق 40: مشادة بين الفريقين

ق 32: تسديدة من بابي جايا تصدى لها الشناوي

ق 22: خروج كوليبالي مصابا ونزول مامادو سار

ق 16: إنذار لكاليدو كوليبالي بعد تدخل مع مرموش

ق 11: سقوط لاعب السنغال

ق 6: إنذار لحسام عبد المجيد

ق 4: سقوط إمام عاشور مصابا

انطلاق المباراة

منتخب مصر السنغال كأس الأمم الإفريقية
