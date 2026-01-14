انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 18:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.
نهاية المباراة بخسارة مصر
ق 95: تسديدة من مرموش والحارس يمسكها
ق 83: نزول مصطفى محمد وخروج إمام عاشور
ق 81: نزول زيزو بدلا من رامي ربيعة
ق 78: هدف أول من ساديو ماني
ق 57: تسديدة من لامين كمارا والشناوي يتصدى
نزول لامين كمارا بدلا من حبيب ديارا
دخول تريزيجيه بدلا من أحمد فتوح مع بداية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: إنذار لحبيب ديارا لاعب السنغال
ق 40: مشادة بين الفريقين
ق 32: تسديدة من بابي جايا تصدى لها الشناوي
ق 22: خروج كوليبالي مصابا ونزول مامادو سار
ق 16: إنذار لكاليدو كوليبالي بعد تدخل مع مرموش
ق 11: سقوط لاعب السنغال
ق 6: إنذار لحسام عبد المجيد
ق 4: سقوط إمام عاشور مصابا
انطلاق المباراة