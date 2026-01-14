مباشر أمم إفريقيا – مصر (0)-(0) السنغال.. تبديل مع بداية الشوط الثاني
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 18:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.
ــــــــــــــــــ
دخول تريزيجيه بدلا من أحمد فتوح مع بداية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: إنذار لحبيب ديارا لاعب السنغال
ق 40: مشادة بين الفريقين
ق 32: تسديدة من بابي جايا تصدى لها الشناوي
ق 22: خروج كوليبالي مصابا ونزول مامادو سار
ق 16: إنذار لكاليدو كوليبالي بعد تدخل مع مرموش
ق 11: سقوط لاعب السنغال
ق 6: إنذار لحسام عبد المجيد
ق 4: سقوط إمام عاشور مصابا
انطلاق المباراة
