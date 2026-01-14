مباشر أمم إفريقيا – مصر (0)-(0) السنغال.. تبديل مع بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 18:10

كتب : FilGoal

مصر ضد السنغال - حسام عبد المجيد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

دخول تريزيجيه بدلا من أحمد فتوح مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: إنذار لحبيب ديارا لاعب السنغال

ق 40: مشادة بين الفريقين

ق 32: تسديدة من بابي جايا تصدى لها الشناوي

ق 22: خروج كوليبالي مصابا ونزول مامادو سار

ق 16: إنذار لكاليدو كوليبالي بعد تدخل مع مرموش

ق 11: سقوط لاعب السنغال

ق 6: إنذار لحسام عبد المجيد

ق 4: سقوط إمام عاشور مصابا

انطلاق المباراة

منتخب مصر السنغال كأس الأمم الإفريقية
