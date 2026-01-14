تشكيل السنغال - كوليبالي وماني وندياي وجاكسون.. القوة الضاربة تبدأ ضد مصر

أعلن بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال تشكيل فريقه لمواجهة مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي الفريقان على ملعب طنجة الكبير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ نيكولاس جاكسون في الهجوم بدلا من حبيب ديالو، فيما يستمر نفس الأسماء دون تغيير.

وجاء تشكيل السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ماليك ضيوف – موسى نياكاتي – كاليدو كوليبالي – كيربين دياتا

الوسط: بابي جاي – إدريسا جانا جاي – حبيب ديارا

الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إيلمان ندياي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

يفيهان ضيوف – مامادو سار – عبدولاي سيك – باثي سيس – لامين كامارا – بولاي ديا – شريف ندياي – إسماعيل جاكوبس – حبيب ديالو – شيخ سابالي – موري دياو – أنطوان ميندي – إبراهيم مباي.

وحقق منتخب السنغال اللقب مرة وحيدة جاءت في 2021 على حساب منتخب مصر.

وودع النسخة الماضية من دور الـ 16 على يد كوت ديفوار التي حققت اللقب في النهاية.

وتعد تلك المواجهة السادسة بين المنتخبين في أمم إفريقيا، فازت مصر في 2 ومثلها للسنغال وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة وهي نهائي 2021 الذي حسمه الأسود بركلات الترجيح.