تشكيل السنغال - كوليبالي وماني وندياي وجاكسون.. القوة الضاربة تبدأ ضد مصر

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 18:05

كتب : FilGoal

منتخب السنغال

أعلن بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال تشكيل فريقه لمواجهة مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي الفريقان على ملعب طنجة الكبير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ نيكولاس جاكسون في الهجوم بدلا من حبيب ديالو، فيما يستمر نفس الأسماء دون تغيير.

أخبار متعلقة:
تشكيل منتخب مصر – الفراعنة بلا تغييرات أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا - بروتوكول أمني شامل خلال لقاء مصر والسنغال أمم إفريقيا - مهاجم السنغال: سنفعل كل شيء أمام مصر من أجل التأهل أمم إفريقيا – استعدادا لمواجهة مصر.. وصول مشجع "الليزر" لدعم السنغال

وجاء تشكيل السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ماليك ضيوف – موسى نياكاتي – كاليدو كوليبالي – كيربين دياتا

الوسط: بابي جاي – إدريسا جانا جاي – حبيب ديارا

الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إيلمان ندياي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

يفيهان ضيوف – مامادو سار – عبدولاي سيك – باثي سيس – لامين كامارا – بولاي ديا – شريف ندياي – إسماعيل جاكوبس – حبيب ديالو – شيخ سابالي – موري دياو – أنطوان ميندي – إبراهيم مباي.

وحقق منتخب السنغال اللقب مرة وحيدة جاءت في 2021 على حساب منتخب مصر.

وودع النسخة الماضية من دور الـ 16 على يد كوت ديفوار التي حققت اللقب في النهاية.

وتعد تلك المواجهة السادسة بين المنتخبين في أمم إفريقيا، فازت مصر في 2 ومثلها للسنغال وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة وهي نهائي 2021 الذي حسمه الأسود بركلات الترجيح.

السنغال أمم إفريقيا مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - ديارا وكوليبالي يغيبان عن المباراة الختامية لمنتخب السنغال أمم إفريقيا - حسام عبد المجيد يغيب عن المباراة المقبلة لمنتخب مصر مباشر أمم إفريقيا – مصر (0)-(0) السنغال.. تبديل مع بداية الشوط الثاني تشكيل منتخب مصر – الفراعنة بلا تغييرات أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا - بروتوكول أمني شامل خلال لقاء مصر والسنغال الثالث.. إقالة مدرب بوركينا فاسو بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا صبري لموشي يدخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب تونس أمم إفريقيا - مهاجم السنغال: سنفعل كل شيء أمام مصر من أجل التأهل
أخر الأخبار
خلفا للطرابلسي.. صبري اللموشي المدير الفني الجديد لـ منتخب تونس 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - ديارا وكوليبالي يغيبان عن المباراة الختامية لمنتخب السنغال 46 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام عبد المجيد يغيب عن المباراة المقبلة لمنتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
قائمة الأهلي - بن رمضان وعبد القادر ضمن 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر ساعة | الدوري المصري
الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه ساعة | سعودي في الجول
ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية ساعة | سعودي في الجول
رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي ساعة | سعودي في الجول
توتنام يعلن ضم جالاجر ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521261/تشكيل-السنغال-كوليبالي-وماني-وندياي-وجاكسون-القوة-الضاربة-تبدأ-ضد-مصر