خبر في الجول - صالة برج العرب تستضيف مجموعة مصر في تصفيات مونديال السلة

تستضيف صالة برج العرب مباريات مجموعة مصر في الدور الأول من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2027 لكرة السلة.

وتقام منافسات كأس العالم 2027 لكرة السلة بدولة قطر.

وعلم FilGoal.com أنه قد وقع الاختيار على صالة برج العرب لاستضافة مباريات مجموعة مصر في الدور الأول.

ويقام الدور الأول من تصفيات المجموعة الرابعة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر ومالي وأنجولا وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 26 فبراير المقبل ثم يلعب ضد أنجولا وأخيرا أمام أوغندا.

أما الدور الثاني فيقام خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو المقبل.

ويتأهل أول 3 منتخبات إلى المرحلة الثانية من التصفيات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعيين الإسباني أجوستي بوش مديرا فنيا لمنتخب مصر.

ويعود أجوستي بوش إلى مصر مجددا بعد رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

ويبدأ أجوستي مشواره مع منتخب مصر في فبراير المقبل خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.