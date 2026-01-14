تشكيل منتخب مصر – الفراعنة بلا تغييرات أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

احتفظ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالتشكيل الذي بدأ به مباراة كوت ديفوار في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية، أمام السنغال في نصف النهائي.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، في المباراة التي تقام على ملعب طنجة الكبير.

ولم يغير حسام حسن أي لاعب من التشكيل الذي بدأ به مباراة كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – أحمد عيد – محمد إسماعيل – خالد صبحي – محمود صابر – محمد شحاتة – إبراهيم عادل – مهند لاشين – زيزو – تريزيجيه – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد