لاعب الهلال ينتقل لدوري الدرجة الثانية في السعودية

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

عبد الإله المالكي - منتخب السعودية

أعلن نادي الدرعية يوم الأربعاء ضم عبد الإله المالكي قادما من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قبل ساعات، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال وقع على عقود انضمامه لنادي الدرعية.

وذلك بعدما تنازل عن مستحقاته المالية مع الهلال البالغة 3.5 مليون ريال.

بعدها أعلن النادي "المالكي مثل الصقر كل ما حـام، يضرب بمخلابه.. المالكي ينضم لصفوف طيور حوران".

اللاعب وقع على عقد يربطه بالفريق الذي يلعب في دوري القسم الثاني لمدة موسم ونصف.

Image

وأضاف تقرير الرياضية أن الهلال استجاب لطلب المالكي لرغبته بمغادرة النادي، لخوض تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب أكثر خلال الفترة المقبلة.

وكان الهلال قد أعلن إنهاء عقد اللاعب بالتراضي يوم الأربعاء.

ويُعد المالكي أحد لاعبي خط الوسط الذين تدرجوا في الملاعب السعودية، إذ بدأ مشواره الكروي مع الوحدة، قبل أن ينتقل إلى اتحاد جدة موسم 2019ـ2020.

ثم انضم إلى الهلال موسم 2022، قبل خوض تجربة الإعارة مع الاتفاق موسم 2024ـ2025، وعاد بعدها مجددًا إلى الهلال.

وخلال مسيرته مع الأزرق، شارك المالكي في 17 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وتلقى 4 بطاقات صفراء، ولعب ما مجموعه 459 دقيقة.

وأسهم في تحقيق 3 ألقاب مع الفريق، تمثلت في التتويج بلقب الدوري السعودي مرة واحدة، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين.

عبد الإله المالكي الدرعية الهلال
