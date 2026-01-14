أمم إفريقيا - بروتوكول أمني شامل خلال لقاء مصر والسنغال

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 16:45

كتب : FilGoal

مصر السنغال

يعرف محيط الملعب الكبير بطنجة الذي يستضيف مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأربعاء استعدادات أمنية محكمة ومكثفة.

وذكر موقع SNRTnews المغربي أنه تم اعتماد بروتوكول أمني شامل لمواكبة المباراة وتأمين مختلف جوانبها التنظيمية.

حيث جرى تسخير مختلف التشكيلات الأمنية وفق مخطط متكامل يهدف إلى ضمان انسيابية حركة الجماهير والحفاظ على سلامتها داخل الملعب وخارجه.

كما حرصت المصالح الأمنية على توفير تغطية شاملة للمباراة، من خلال اعتماد بروتوكولات دقيقة تؤمن دخول الجماهير إلى المدرجات وخروجها في ظروف آمنة، إلى جانب حماية المنشأة الرياضية وضمان سلامة تجهيزاتها.

وامتدت هذه الترتيبات لتشمل المجال الحضري المحيط بالملعب وكافة أرجاء المدينة، بهدف ضمان انسيابية حركة المرور والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.

وفي هذا السياق، تم تسخير عناصر من مختلف التخصصات الأمنية، مدعومة بالفرق الشرطية والوحدات النظامية، فضلا عن تجنيد مئات المركبات الأمنية، من سيارات ودراجات نارية وشاحنات مخصصة لمكافحة الشغب.

إلى جانب توظيف إمكانيات تكنولوجية متطورة للمراقبة الرقمية، من بينها سيارات مجهزة بكاميرات مراقبة عالية الدقة، لضمان مرور المباراة في أجواء آمنة ومنظمة.

في نصف النهائي الآخر، سيلعب منتخب المغرب ضد نيجيريا مساء الأربعاء.

مصر السنغال كأس أمم إفريقيا
