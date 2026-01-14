الثالث.. إقالة مدرب بوركينا فاسو بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد البوركيني إقالة براما تراوري من تدريب منتخب بوركينا فاسو.

وودع منتخب بوركينا فاسو منافسات كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 بالخسارة من كوت ديفوار.

وقال الاتحاد البوركيني في بيان: "يُعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم للجمهور أنه بعد دراسة متأنية لمشاركة بوركينا فاسو في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، تقرر إنهاء التعاون مع المدرب الوطني للمنتخب، براما تراوري، بالإضافة إلى طاقمه الفني بالكامل المكون من عيسى بالبوني، وبيير بازي، ومحمد كابوري، وويلفريد دا".

"يأتي هذا القرار عقب نتائج تُعتبر دون مستوى الأهداف المرجوة للمنتخب الوطني في هذه البطولة القارية الكبرى. وقد تسبب هذا الأداء المتواضع في خيبة أمل كبيرة لدى الجماهير، والجهات المعنية بكرة القدم الوطنية، والهيئات الإدارية"

"للتذكير، كان الهدف المحدد بوضوح قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 هو بلوغ الدور نصف النهائي على الأقل، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي والأداء المشرف الذي حققه المنتخب الوطني في النسخ السابقة"

"يتقدم اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم بالشكر الجزيل لبراما تراوري وزملائه على التزامهم وخدمتهم لكرة القدم الوطنية خلال فترة قيادتهم لمنتخب "الفرسان" منذ عام 2024. ويتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم المهنية المستقبلية".

وأتم اتحاد بوركينا فاسو بيانه بأنه سيتم اتخاذ خطوات فورية لبدء عملية اختيار الجهاز الفني الجديد.

وبات تراوري المدرب الثالث الذي يتم إقالته بعد كأس أمم إفريقيا، بعد الثنائي تيري مويوما مدرب الجابون، وسامي الطرابلسي الثالث.