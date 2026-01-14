مصدر من الزمالك لـ في الجول: جون إدوارد لن يحصل على نسبة من بيع ناصر ماهر لـ بيراميدز

كشف مصدر من الزمالك عن حقيقة حصول جون إدوارد على نسبة من مبلغ بيع ناصر ماهر لبيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز توصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ناصر ماهر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "جون إدوارد لن يحصل على أي نسبة من صفقة بيع ناصر ماهر للزمالك لأن عقده مع النادي يشترط تحقيق أرباح مالية للحصول على نسبة من بيع اللاعبين مع تسوية ميزانية الفريق في نهاية كل موسم كروي، والنادي يتعرض هذا الموسم لخسائر مالية وبالتالي لن يكون له نسبة من بيع اللاعبين بنهاية الموسم".

صفقة انتقال ناصر ماهر ستكلف بيراميدز 60 مليون جنيه شاملة تسوية مستحقات النادي المتبقية عند الزمالك من بيع عبد الله السعيد وعمر جابر وتحمل ضريبة القيمة المضافة.

ويتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي للزمالك منذ بداية الموسم الحالي.