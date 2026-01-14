مصدر من الزمالك لـ في الجول: جون إدوارد لن يحصل على نسبة من بيع ناصر ماهر لـ بيراميدز

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 16:27

كتب : FilGoal

جون إدوارد - الزمالك

كشف مصدر من الزمالك عن حقيقة حصول جون إدوارد على نسبة من مبلغ بيع ناصر ماهر لبيراميدز.

ناصر ماهر

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز توصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ناصر ماهر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "جون إدوارد لن يحصل على أي نسبة من صفقة بيع ناصر ماهر للزمالك لأن عقده مع النادي يشترط تحقيق أرباح مالية للحصول على نسبة من بيع اللاعبين مع تسوية ميزانية الفريق في نهاية كل موسم كروي، والنادي يتعرض هذا الموسم لخسائر مالية وبالتالي لن يكون له نسبة من بيع اللاعبين بنهاية الموسم".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - عودة الجزيري.. وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لمواجهة المصري مصدر من الزمالك لـ في الجول: وكيل بنتايك اشترط عمولته لحل الأزمة.. وموقفنا سليم خبر في الجول - بيراميدز يتوصل لاتفاق مبدئي مع الزمالك لضم ناصر ماهر طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

صفقة انتقال ناصر ماهر ستكلف بيراميدز 60 مليون جنيه شاملة تسوية مستحقات النادي المتبقية عند الزمالك من بيع عبد الله السعيد وعمر جابر وتحمل ضريبة القيمة المضافة.

ويتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي للزمالك منذ بداية الموسم الحالي.

ناصر ماهر الزمالك بيراميدز جون إدوارد
نرشح لكم
قائمة الأهلي - بن رمضان وعبد القادر ضمن 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر مران الزمالك - عودة الجزيري.. وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لمواجهة المصري خبر في الجول - الأهلي يفاوض لاعب وسط الترجي خبر في الجول - بيراميدز يحدد 3 لاعبين لتعويض إصابة محمد حمدي في الجول يكشف تطورات انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز مصدر من الزمالك لـ في الجول: وكيل بنتايك اشترط عمولته لحل الأزمة.. وموقفنا سليم خبر في الجول - بيراميدز يتوصل لاتفاق مبدئي مع الزمالك لضم ناصر ماهر وكيله: بنتايك أصبح لاعبا حرا.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كوليبالي يغيب عن المباراة الختامية لمنتخب السنغال 2 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام عبد المجيد يغيب عن المباراة المقبلة لمنتخب مصر 17 دقيقة | أمم إفريقيا
قائمة الأهلي - بن رمضان وعبد القادر ضمن 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر 28 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه 39 دقيقة | سعودي في الجول
ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية 40 دقيقة | سعودي في الجول
رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي 43 دقيقة | سعودي في الجول
توتنام يعلن ضم جالاجر ساعة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا – مصر (0)-(0) السنغال.. خروج كوليبالي مصابا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521253/مصدر-من-الزمالك-لـ-في-الجول-جون-إدوارد-لن-يحصل-على-نسبة-من-بيع-ناصر-ماهر-لـ-بيراميدز