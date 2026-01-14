وزير الرياضة يزور حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية

قام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق بمنزله للاطمئنان على حالته الصحية.

وجاءت الزيارة بعد خروج حسن شحاتة من المستشفى منذ عدة أيام واستكمال عملية شفاءه في المنزل.

وأعرب وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة عن خالص تمنياته حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة.

وأشاد صبحي بما قدمه شحاته من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليا على المستويين القاري والدولي، مؤكدا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكل التقدير والاهتمام.

من جانبه، أعرب حسن شحاتة عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية، مثمنا حرص وزير الشباب والرياضة على المتابعة والدعم، ومؤكدا اعتزازه بما تشهده الرياضة المصرية من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.