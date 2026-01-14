تقرير: فاتح تريم قد يعود لتدريب الشباب السعودي

يبدو أن المدرب التركي المخضرم فاتح تريم بات قريبًا من العودة لتدريب نادي الشباب في الدوري السعودي.

وذلك ليخلف المدرب الحالي الإسباني إيمانويل ألجواسيل، حسب تقارير تركية.

ونقلت جريدة اليوم السعودية عن صحيفة فاناتيك التركي أن تريم بدأ مفاوضاته مع إدارة الشباب عبر وكيل أعماله.

وأوضح التقرير أن عملية إعادة فتح قنوات التواصل بين الطرفين قد بدأت، بعدما غادر تريم تدريب الفريق بشكل مفاجئ في يونيو 2025.

وكان المدرب البالغ من العمر 72 عامًا قد تولى تدريب الشباب منذ نهاية عام 2024 حتى صيف 2025، حيث خاض خلال تلك الفترة 23 مباراة مع الفريق.

ويأتي التفكير في إعادة تريم إلى الشباب في ظل التراجع الحاد في نتائج الفريق هذا الموسم، بعد أن خسر آخر 4 مباريات في الدوري السعودي، وفشل في التسجيل خلال 3 منها، ما وضع الفريق في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط، مقتربا من مناطق الهبوط.

وأضاف التقرير أن إدارة الشباب ترى في تريم الحل الأمثل لإعادة ترتيب أوراق الفريق وقيادته إلى مرحلة أكثر استقرارًا، مع استعداد النادي لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة لإتمام عودته في أسرع وقت ممكن.

