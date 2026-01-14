قائمة ريال مدريد - مبابي على رأس غيابات بالجملة في اختبار أربيلوا الأول

أعلن ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستلعب ضد ألباسيتي.

ويلتقي ريال مدريد مع ألباسيتي على ملعب الأخير في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وتعد المباراة هي الأولى لأربيلوا كمدرب للفريق بعد تعيينه خلفًا لتشابي ألونسو.

وتشهد القائمة غياب 11 لاعبًا، على رأسهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام ورودريجو، من أجل الحصول على راحة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين - فران جونزاليس - سيرجيو ميستري.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - راؤول أسينسيو - دين هاوسن - دافيد خيمينيز - خوان مارتينيز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس - ساستيرو - مانويل أنخيل - بالاسيوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - فرانكو ماستانتونو.

وفاز ريال مدريد في دور الـ32 على تالافيرا، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.