قائمة ريال مدريد - مبابي على رأس غيابات بالجملة في اختبار أربيلوا الأول

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 15:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد برشلونة

أعلن ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستلعب ضد ألباسيتي.

ويلتقي ريال مدريد مع ألباسيتي على ملعب الأخير في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وتعد المباراة هي الأولى لأربيلوا كمدرب للفريق بعد تعيينه خلفًا لتشابي ألونسو.

أخبار متعلقة:
كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي كانسيلو: شعرت بالقلق.. وما يمر به ريال مدريد لا يعني لنا شيئا "تدريب ريال مدريد كان شرفا ومسؤولية".. رسالة وداعية من تشابي ألونسو كلوب يرد على سؤال هل يدرب ريال مدريد

وتشهد القائمة غياب 11 لاعبًا، على رأسهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام ورودريجو، من أجل الحصول على راحة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين - فران جونزاليس - سيرجيو ميستري.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - راؤول أسينسيو - دين هاوسن - دافيد خيمينيز - خوان مارتينيز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس - ساستيرو - مانويل أنخيل - بالاسيوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - فرانكو ماستانتونو.

وفاز ريال مدريد في دور الـ32 على تالافيرا، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ريال مدريد ألباسيتي كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
سفيان بوفال ينضم لـ لو هافر جوارديولا: أتمنى عودة عمر مرموش سريعا لإراحة هالاند على خطى والده.. أياكس يتعاقد مع نجل إبراهيموفيتش مواعيد مباريات الأربعاء 14 يناير - مصر ضد السنغال.. والمغرب يواجه نيجيريا كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني مايكل كاريك مدربا لمانشستر يونايتد
أخر الأخبار
تشكيل السنغال - كوليبالي وماني وندياي وجاكسون.. القوة الضاربة تبدأ ضد مصر 4 دقيقة | أمم إفريقيا
جوارديولا: أتمنى بقاء برناردو سيلفا مع سيتي لقرون طويلة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - صالة برج العرب تستضيف مجموعة مصر في تصفيات مونديال السلة 23 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل منتخب مصر – الفراعنة بلا تغييرات أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 32 دقيقة | أمم إفريقيا
فوكس نيوز: قبل 5 أشهر من كأس العالم.. أمريكا تجمد إصدار تأشيرات لـ 75 دولة بينهم مصر 47 دقيقة | منتخب مصر
لاعب الهلال ينتقل لدوري الدرجة الثانية في السعودية ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا - بروتوكول أمني شامل خلال لقاء مصر والسنغال ساعة | أمم إفريقيا
الثالث.. إقالة مدرب بوركينا فاسو بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521250/قائمة-ريال-مدريد-مبابي-على-رأس-غيابات-بالجملة-في-اختبار-أربيلوا-الأول