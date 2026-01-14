مران الزمالك - عودة الجزيري.. وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لمواجهة المصري

واصل فريق نادي الزمالك تحضيراته لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر.

ويلعب الزمالك أمام المصري غدا الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وخفف الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري.

ويأتي ذلك خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

كما انتظم التونسي سيف الدين الجزيري في التدريبات الجماعية بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كأس إفريقيا.

وعاد الجزيري من تونس مؤخرا عقب حصوله على راحة لعدة أيام، بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

وشارك سيف الجزيري في الفقرة البدنية، بجانب مشاركته في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية.

وخسر الزمالك من زد بهدف دون رد في الجولة الخامسة من مجموعات كأس العاصمة.

وأصبحت حظوظ الزمالك ضئيلة بعد الهزيمة، إذ يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف في الجولة الأخيرة ضد المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الرابعة في المركز السادس، ويتأهل أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من الـ 3 مجموعات.

هناك فاركو في المجموعة الأولى لديه 9 نقاط، ووادي دجلة في المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، بينما الاتحاد السكندري في مجموعة الزمالك بـ 7 نقاط.

الزمالك سجل 5 أهداف وتلقى 9 أهداف، بينما الاتحاد السكندري يملك 7 نقاط وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

ولذلك أصبحت الأمور خارج سيطرة الزمالك لأنه يحتاج أيضا لخسارة الاتحاد السكندري الذي سيلاقي حرس الحدود في الجولة ذاتها.

ووصل زد للنقطة العاشرة في المركز الثاني وضمن التأهل.