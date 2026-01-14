يد - منافس مصر.. 11 محترفا في قائمة تونس لأمم إفريقيا

أعلن محمد علي الصغير مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد القائمة النهائية للاعبين المشاركين في بطولة أمم إفريقيا هذا الشهر.

وتحتضن رواندا منافسات البطولة من 21 إلى 31 يناير الحالي.

وذكرت إذاعة موزاييك أن القائمة شهدت تغييرا وحيدا مقارنة بالقائمة التي شاركت في دورة إسبانيا الودية.

حيث تم استدعاء قصي بن فرج لاعب شارتر الفرنسي لتعويض وجدي خواجة الذي تعرض إلى إصابة.

ويعد المنتخب التونسي أبرز المنافسين لمنتخب مصر على لقب البطولة، رفقة المنتخب الجزائري.

وجاءت قائمة المنتخب التونسي على النحو التالي:

حراس المرمى: ياسين بالقايد (ترومبلي الفرنسي) فرج تقية (نادي هويسكا الاسباني) ومهدي الحرباوي (إيستر الفرنسي).

الجناح الأيسر: غسان التومي (الترجي)

الجناح الأيمن: مهيب القلال (الإفريقي).

الظهير الأيسر: قصي بن فرج (شارتر الفرنسي) عزيز العايدي (الإفريقي) محمد رضا فراد (كاظمة الكويتي) رامي الفقيه (الوكرة القطري).

الظهير الأيمن: وائل الشطي (إيفري الفرنسي) وياسين بن سالم (كان الفرنسي) وأنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي).

المنسقون: بلال العبدلي (الترجي) وعلاء مصطفى (الإفريقي) وريان زرياط (القادسية الكويتي).

لاعبو الدائرة: إسلام الجبالي (الترجي) وعزيز بن حمودة (الحمامات) وفارس الغول (كان الفرنسي).