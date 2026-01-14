خبر في الجول - الأهلي يفاوض لاعب وسط الترجي
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 15:14
كتب : عمرو نبيل
دخل الأهلي في مفاوضات مع الترجي التونسي للتعاقد مع لاعبه عبد الرحمن كوناتي.
عبد الرحمن كوناتي
النادي : الترجي
وعلم FilGoal.com أن الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب وقيده ضمن الأجانب تحت السن.
ويجيد كوناتي اللعب في مركز وسط الملعب، ويبلغ من العمر 19 عامًا.
اللاعب الإيفواري انضم إلى الترجي في بداية الموسم الماضي قادمًا من سان بيدرو.
وشارك كوناتي في 13 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.
وبشكل عام، لعب كوناتي مع الترجي في 49 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.
وسبق لكوناتي التواجد مع منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا للمحليين.
وكان FilGoal.com قد علم أن الأهلي أتم تعاقده مع عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، ليكون أول صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
