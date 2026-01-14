صبري لموشي يدخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب تونس

ذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن المدرب صبري لموشي قد بات من بين المرشحين لتولي تدريب المنتخب التونسي.

وأضيف اسم لموشي إلى قائمة الأسماء التي سيتم مناقشتها من طرف أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة التونسي، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن الجانب التونسي تواصل مع صبري لموشي والذي رحّب بفكرة تدريب المنتخب التونسي.

ولفت التقرير إلى أن المدرب الفرنسي ذو الأصول التونسية أعطى موافقته على الشروط المالية للاتحاد التونسي لكرة القدم.

لموشي كان مدربا لفريق الدرعية في دوري القسم الثاني السعودي لكنه أقيل في مطلع ديسمبر الماضي.

وتضم قائمة الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب التونسي عدّة أسماء من بينها الفرنسي فرانك هايس والذي كان الأقرب لتولي المهمة قبل أن يتم طرح اسم صبري لموشي، بالإضافة لمدربين آخرين تونسيين وأجانب، حسب الإذاعة التونسية.

واقترب الاتحاد التونسي لكرة القدم من حسم ملف المدير الفني الجديد خلفا لسامي الطرابلسي.

وأقيل الطرابلسي من تدريب منتخب تونس بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

وبحسب موقع "Football Tunisien" التونسي، فإن هناك مفاوضات متقدمة بين الاتحاد التونسي والفرنسي فرانك هايس لتدريب منتخب تونس خلفا لسامي الطرابلسي.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد التونسي يحاول الوصول إلى اتفاق مالي مع مدرب نيس السابق.

المدرب الجديد سيقود المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم.

وتضم المجموعة هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) بجانب تونس.