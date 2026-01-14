أمم إفريقيا - مهاجم السنغال: سنفعل كل شيء أمام مصر من أجل التأهل

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 14:50

كتب : FilGoal

منتخب السنغال

شدد حبيب ديالو مهاجم السنغال على جاهزية منتخب بلاده لخوض مواجهة منتخب مصر.

وتلعب السنغال أمام مصر مساء اليوم الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال ديالو في تصريحات للصحفيين: "سنحاول القيام بما نفعله دائما أمام خصم نعرفه جيدا. نحن نتدرب ونستعد مثل بقية المباريات، بل أعتقد أكثر من المباريات الأخرى".

وأضاف "سبق أن لعبنا ضدهم في تصفيات كأس العالم، وتمكنا من الفوز في السنغال، والمهم بالنسبة لنا هو أننا سنحاول فعل كل شيء من أجل التأهل".

وأتم تصريحاته "نحن نتوقع كل شيء، وهذا طبيعي بما أننا فزنا عليهم سابقا. هم هنا من أجل الفوز، ونحن أيضا هنا لنفوز وليس للقيام بأي شيء عشوائي. ربما ستُلعب المباراة على تفاصيل صغيرة، سنرى ذلك فيما بعد".

ويلعب منتخب السنغال ضد مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، في المباراة التي تقام على ملعب طنجة الكبير.

وتجاوز المنتخب السنغالي نظيره المالي في الدور ربع النهائي بعد تخطي مالي بهدف نظيف.

فيما فاز منتخب مصر على كوت ديفوار 3-2 في ربع النهائي

